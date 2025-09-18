Șeful Nvidia, dezamăgit de decizia Chinei privind cipurile AI

Directorul general al Nvidia, firmă care se confruntă cu restricții severe la vânzarea cipurilor sale către China, pe fondul războiului dintre SUA și China în domeniul comerțului și tehnologiei, a afirmat că este dezamăgit de situație, transmite AP.

Jensen Huang a declarat că se așteaptă să discute problema cu președintele Donald Trump la banchetul găzduit de Guvernul britanic miercuri seara.

Nvidia, cu sediul în Santa Clara, California, cea mai valoroasă companie din lume, este afectată de restricții la exportarea către China a celor mai avansate cipuri ale sale, care se folosesc pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (AI). În plus, săptămâna aceasta, autoritățile de reglementare de la Beijing au acuzat Nvidia de încălcare a normelor antitrust în urma achiziției, în 2020, a unei companii de tehnologie din Israel.

Problemele companiei se amplifică, după ce miercuri publicația Financial Times a anunțat că Autoritatea de reglementare a internetului din China a ordonat celor mai mari companii locale de tehnologie să oprească achizițiile de chipuri cu inteligență artificială de la producătorul american Nvidia, în contextul în care Beijingul își intensifică eforturile pentru a-și stimula industria internă și a-și reduce dependența de tehnologia americană.

Conform FT, Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a anunțat săptămâna aceasta companii precum ByteDance și Alibaba să înceteze testele și comenzile pentru chipurile RTX Pro 6000D, concepute special de Nvidia pentru piața chineză. Interdicția depășește îndrumările anterioare ale autorităților de reglementare care s-au concentrat pe H20, celălalt cip Nvidia destinat exclusiv Chinei, utilizat pe scară largă pentru inteligență artificială. Aceasta vine după ce autoritățile de reglementare chineze au ajuns la concluzia că cipurile produse pe plan local au atins performanțe comparabile cu cele ale modelelor Nvidia utilizate în China.

Rugat să comenteze informațiile, la o conferință de presă la Londra, Jensen Huang a declarat că nu are o reacție, dar a adăugat: ‘Cred că putem fi doar în serviciul pieței dacă țara vrea ca noi să fim’.

China este al doilea cel mai mare producător din lume de putere de calcul pentru inteligența artificială, iar Nvidia a contribuit mai mult decât majoritatea companiilor la acest progres, a explicat Huang.

Acesta a adăugat: ‘Sunt dezamăgit de ceea ce văd, dar știți că s-au elaborat agende extinse între China și Statele Unite, înțeleg acest aspect, și avem răbdare în legătură cu asta’.

Huang a dat asigurări că firma va sprijini în continuare ambele guverne, în acest context geopolitic’. El a informat că încă nu a vorbit cu Trump despre cele mai recente evoluții, ‘dar îl voi vedea diseară și probabil mă va întreba. Îi voi spune probabil ceva similar’.

Beijingul pune presiune pe companiile tehnologice chineze pentru a stimula industria semiconductorilor autohtonă și a le elimina dependența de Nvidia, astfel încât să poată concura într-o cursă a inteligenței artificiale împotriva SUA.

Nvidia a început să producă chipuri special concepute pentru piața chineză după ce fostul președinte american Joe Biden a interzis companiei să exporte cele mai performante produse ale sale în China, într-un efort de a limita progresul Beijingului în domeniul inteligenței artificiale.

Financial Times a relatat luna trecută că producătorii de cipuri din China încearcă să tripleze producția totală de procesoare AI în 2026. ‘Consensul la nivel înalt este acum că va exista suficientă ofertă internă pentru a satisface cererea fără a fi nevoie să cumpere cipuri Nvidia’, a declarat o sursă din industria de chipuri.