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Seidler (USR): Nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD

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Uniunea Salvați România nu va vota un guvern din care face parte PSD sau ”surogat” de PSD pentru orice funcție – de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, a declarat marți purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler.

”Fiind o criză politică, noi am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa, noi am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD pentru orice funcție – de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, de ce o fi. Poziția noastră rămâne aceeași, neschimbată, consecventă, dinainte chiar de votarea moțiunii de cenzură am spus aceste lucruri”, a precizat Seidler, la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că USR, PNL și UDMR susțin nominalizarea liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

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