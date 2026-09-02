Seidler (USR): Nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD

Uniunea Salvați România nu va vota un guvern din care face parte PSD sau ”surogat” de PSD pentru orice funcție – de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, a declarat marți purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler.

”Fiind o criză politică, noi am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa, noi am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD pentru orice funcție – de premier, de ministru, de secretar de stat, de prefect, de ce o fi. Poziția noastră rămâne aceeași, neschimbată, consecventă, dinainte chiar de votarea moțiunii de cenzură am spus aceste lucruri”, a precizat Seidler, la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că USR, PNL și UDMR susțin nominalizarea liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.