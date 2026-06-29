Senat: Aplicația Mobilă Unică – punct de acces la serviciile publice digitale ale autorităților publice

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede instituirea Aplicației Mobile Unice (AMU) ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice.

Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor, prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale.

Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate.

În acest sens, se va institui Aplicația Mobilă Unică (AMU), ca punct unitar de acces digital la serviciile publice digitale furnizate de entitățile publice. Accesul utilizatorilor la serviciile publice digitale se realizează prin AMU și prin portalul web unitar al administrației publice, care constituie interferențe digitale de acces la infrastructura digitală națională, prevede actul normativ.

De asemenea, entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

‘Finanțarea dezvoltării, implementării, operării și întreținerii infrastructurii digitale naționale, a platformelor naționale transversale, a AMU și a portalului web unitar al administrației publice se asigură de la bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, inclusiv fonduri europene’, mai prevede proiectul.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) este autoritatea desemnată pentru dezvoltarea și administrarea AMU și a portalului web unitar al administrației publice, precum și pentru coordonarea funcționalităților comune necesare accesului unitar la serviciile publice digitale.

Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete, în condițiile legii, în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul, prin alte mijloace prevăzute de lege, la serviciile publice la care are dreptul.

Entitățile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative și asistență pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competențele digitale necesare.

Acestea sunt obligate să utilizeze platformele naționale transversale în furnizarea serviciilor publice digitale.

Este interzisă dezvoltarea sau utilizarea de sisteme informatice care dublează funcționalitățile platformelor informatice naționale transversale, cu excepția situațiilor justificate tehnic, operațional sau administrativ, prin specificul serviciului public furnizat.

Entitățile publice au obligația de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.