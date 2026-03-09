Abrudean: Sper să avem în această săptămână bugetul aprobat în Guvern, să vină spre Parlament, ne vom mobiliza să treacă cât mai repede

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu crede că ar trebui să o mai lungim foarte mult cu bugetul, că oricum este foarte târziu, el arătând că speră să avem în această săptămână bugetul aprobat în Guvern, să vină spre Parlament, unde se vor mobiliza să treacă cât mai repede.

”Eu înţeleg că s-au cam agreat în mare lucrurile, în ultimele şedinţe ale coaliţiei. Sigur că dezbaterea este în curs. Va mai avea loc o şedinţă, înţeleg, pentru forma finală, s-a transmis aseară către toţi membrii coaliţiei, de către Ministerul Finanţelor. Vor analiza, vor veni cu propuneri completări, modificări, dacă e cazul. Dar, pe principii, cred că s-a agreat formula”, a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

El a precizat că România are nevoie urgentă de buget, pentru predictibilitate, pentru agenţiile de rating, pentru autorităţile locale şi pentru cetăţenii.

”Deci nu cred că ar trebui să o mai lungim foarte mult cu bugetul, că oricum este foarte târziu. Sper să avem în această săptămână bugetul aprobat în Guvern, să vină spre Parlament, unde ne vom mobiliza cu siguranţă să treacă cât mai repede”, a subliniat Abrudean, la Senat.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că, duminică, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia partidului cu privire la buget.

”Poiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanţelor, cel puţin mie (…) Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse, dincolo de, de exemplu, pachetul de solidaritate pe care ştiţi că nu l-au prins în totalitate. La prima vedere pare că nu e bugetată creşterea salariului minim, ceea ce a fost convenit în cadrul Coaliţiei”, a mai transmis Grindeanu.