Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, a anunțat, vineri, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

‘Guvernul a aprobat un pachet important de acte normative pentru modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare. În cadrul ședinței de astăzi (vineri, n.r.) Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: acceptarea amendamentelor la Convenția COTIF (OTIF). Au fost actualizate regulile de interoperabilitate feroviară internațională, admiterea tehnică a materialului rulant și siguranța circulației, aliniind România la cele mai noi standarde europene și mondiale.’, a menționat ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, în cadrul ședinței s-a aprobat ‘suplimentarea fondurilor pentru exproprieri pe Autostrada Orăștie-Sibiu (lotul Săliște)’.

Pe de altă parte, au fost relocate și majorate sumele (din fonduri externe nerambursabile) pentru finalizarea despăgubirilor și deblocarea lucrărilor. De asemenea, s-a aprobat declanșarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș (Boița – Avrig).

‘A fost aprobat amplasamentul suplimentar și lista celor aproape 1.900 de imobile. Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile’, a mai scris ministrul pe pagina de socializare.