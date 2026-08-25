Shein vrea să obţină 1,77 miliarde de dolari prin listarea la Hong Kong. Evaluarea companiei s-a prăbuşit faţă de 2022

Shein pregăteşte una dintre cele mai aşteptate listări din Hong Kong, însă evaluarea vizată arată cât de mult s-a schimbat percepţia investitorilor asupra gigantului fast-fashion. Compania urmăreşte o evaluare de aproximativ 27 de miliarde de dolari, faţă de peste 98 de miliarde de dolari în 2022, relatează CNBC.

Retailerul intenţionează să atragă până la 13,86 miliarde de dolari Hong Kong, echivalentul a aproximativ 1,77 miliarde de dolari, prin oferta publică iniţială.

Shein va vinde aproximativ 280 de milioane de acţiuni clasa B, la un preţ cuprins între 47,60 şi 49,50 dolari Hong Kong pe acţiune. La limita superioară a intervalului, compania ar fi evaluată la aproape 27 de miliarde de dolari.

Preţul final urmează să fie anunţat pe 31 august, iar acţiunile ar urma să înceapă tranzacţionarea pe 1 septembrie.

De la 98 de miliarde la 27 de miliarde de dolari

Evaluarea este cu mult sub nivelurile atinse de Shein în perioada de expansiune accelerată. În 2022, rundele private de finanţare evaluau compania la 98,2 miliarde de dolari. În 2023 şi în aprilie 2024, evaluarea coborâse deja la aproximativ 64 de miliarde de dolari.

Declinul reflectă încetinirea creşterii şi presiunile asupra profitabilităţii. Veniturile Shein au crescut cu numai 8% în 2025, după un avans de 20,7% în anul precedent.

În plus, eliminarea unei facilităţi vamale pentru importurile în SUA şi o cheltuială contabilă excepţională au contribuit la o pierdere de 99 de milioane de dolari înregistrată la începutul anului 2026.

Tarifele au afectat vânzările şi veniturile companiei în ultimul an, iar Shein a declarat că a fost nevoită să transfere o parte dintre costuri către consumatori prin majorarea preţurilor.

Listarea vine după eşecurile din New York şi Londra

Shein a primit la începutul lunii iulie aprobarea autorităţii chineze de reglementare pentru listarea la Hong Kong. Compania s-a orientat către această piaţă după ce tentativele anterioare de a se lista la New York şi Londra nu s-au concretizat.

Analiştii consideră însă că Shein ar fi ratat perioada cea mai favorabilă pentru intrarea la bursă. Interesul investitorilor pentru companie s-a redus, în timp ce piaţa ofertelor publice iniţiale din Hong Kong este dominată tot mai mult de companii din inteligenţă artificială şi semiconductori.

„Compania a ratat momentul de aur pentru listare”, declara anterior William Ma, director de investiţii la GROW Investment Group.

Shein pierde din atractivitate şi în rândul consumatorilor

Problemele nu se limitează la pieţele financiare. Shein se confruntă în continuare cu controverse privind condiţiile de muncă din lanţul său de furnizori şi cu o concurenţă puternică din partea unor rivali precum Temu.

Compania a pierdut şi o parte din impulsul pe care îl avea în rândul cumpărătorilor sub 35 de ani, potrivit CNBC.

Astfel, oferta publică de la Hong Kong va reprezenta un test important pentru Shein: compania rămâne unul dintre cele mai cunoscute nume din comerţul online global, dar intră pe bursă la o evaluare cu peste 70% mai mică decât cea obţinută în perioada sa de maximă expansiune.