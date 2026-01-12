Siguranța pe trotineta electrică: reguli și echipamente esențiale

Tot mai mulți români aleg trotineta electrică pentru deplasările scurte prin oraș. Această opțiune rapidă te ajută să economisești timp și să eviți ambuteiajele. Totuși, siguranța pe drum nu trebuie neglijată. Dacă vrei să-ți transformi plimbarea într-o experiență plăcută și lipsită de riscuri, folosește echipamentele potrivite și respectă regulile stabilite de lege. În acest articol, vei găsi explicații clare și pași practici care te ajută să folosești corect trotineta electrică.

Cum identifici o trotinetă electrică reglementată?

Legea din România consideră trotinetă electrică orice vehicul pe două sau trei roți cu motor electric, capabil să atingă cel mult 25 km/h. Nu ai nevoie de permis pentru a conduce, iar trotineta nu se înmatriculează. Folosește vehiculul numai pentru deplasarea personală, deoarece transportul de pasageri este interzis. Orice modificare de viteză sau structură poate schimba statutul legal al trotinetei și poate aduce obligații suplimentare. Dacă ai nevoie de un model care respectă aceste cerințe, găsești o selecție de trotinete electrice de la Rotakt.ro.

Pași importanți pentru siguranța pe trotineta electrică

Iată ce ai de făcut:

alege traseul potrivit și respectă limita de vârstă – persoanele de cel puțin 14 ani pot conduce o trotinetă electrică; în orașe, folosește pistele pentru biciclete atunci când acestea există; dacă nu există, circulă pe carosabil doar dacă limita maximă de viteză nu depășește 50 km/h; nu utiliza trotuarele, cu excepția situațiilor în care există trasee destinate trotinetelor sau bicicletelor;

aplică regulile de circulație – acordă prioritate, semnalizează din timp atunci când schimbi direcția (prin ridicarea brațului), oprește la culoarea roșie a semaforului și păstrează distanță față de alte vehicule; nu te urca pe trotinetă dacă ai consumat alcool sau substanțe interzise; de exemplu, o amendă pentru folosirea trotinetei sub influența alcoolului poate ajunge chiar la 1300 de lei;

folosește echipamentul de protecție adecvat – copiii între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască; pentru toți ceilalți, această măsură reduce riscul de accidentare; poartă vestă reflectorizantă și, pe timp de noapte sau vreme nefavorabilă, utilizează o lanternă frontală, lumini roșii în spate și reflectoare; mulți utilizatori aleg și genunchiere sau cotiere, care reduc șansele de rănire în caz de căzătură. Trotineta trebuie să fie echipată cu far alb în față și lumină roșie, plus reflector în spate.

Greșeli frecvente și situații periculoase

Mai jos ai câteva comportamente de evitat pentru a scădea riscul de accident:

evită deplasarea printre mașini sau slalomul între pietoni;

nu transporta bagaje voluminoase ori pasageri, pentru că destabilizezi trotineta;

adaptează viteza la condițiile meteo sau de drum; pe ploaie sau polei, frânele pot reacționa mai greu;

fii atent la obligația de a folosi echipament și lumini conform legii, altfel te poți alege cu amenzi.

Un studiu INS din 2023 arată că 13% dintre accidentele cu trotinetă implică lipsa caschetei sau a vizibilității pe timpul nopții.

Siguranța pe trotineta electrică: sfat pentru părinți

Dacă ai un copil care folosește trotineta, asigură-te că înțelege regulile și importanța echipamentului de protecție. Însoțește-l la primele plimbări și discută cu el despre situațiile riscante pe drumuri aglomerate. Aceste pași contribuie la siguranța tuturor utilizatorilor, indiferent de vârstă sau nivel de experiență.

Siguranța pe trotineta electrică depinde atât de respectarea legislației, cât și de alegerea echipamentului potrivit. Condu responsabil, folosește protecție adecvată și alege trasee sigure pentru a transforma fiecare deplasare într-o experiență plăcută și fără incidente. Astfel, trotineta electrică devine nu doar un mijloc eficient de transport urban, ci și o opțiune sigură pentru un stil de viață modern și responsabil.