Sindicatele feroviare avertizează asupra riscului blocării finanțării CFR Călători începând cu 26 august

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru evitarea blocării finanțării CFR Călători, avertizând că, în lipsa aprobării bugetului companiei, alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată începând cu 26 august.

”Situația este critică. Pentru anul 2026, necesarul de compensație pentru obligația de serviciu public este de 2,459 miliarde lei, în timp ce suma alocată este de numai 1,674 miliarde lei, aproximativ 68% din necesar. CFR Călători are, în același timp, obligații curente de aproximativ 330 milioane lei lunar, pentru funcționarea și asigurarea serviciului public de transport feroviar”, se arată într-un comunicat al federației sindicale.

Potrivit sursei citate, problema devine urgentă în condițiile în care bugetul CFR Călători nu este încă aprobat.

”La 26 august se împlinește termenul de 150 de zile prevăzut de OG nr. 26/2013, situație în care alocarea fondurilor de la bugetul de stat riscă să fie suspendată până la aprobarea bugetului”, susțin reprezentanții sindicali.

Federația solicită Guvernului adoptarea unei soluții înainte de 26 august, una dintre variantele indicate fiind redistribuirea unor fonduri între trimestre.

”Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a solicitat Guvernului adoptarea unei soluții înainte de 26 august, inclusiv redistribuirea în trimestrul III a sumelor prevăzute pentru trimestrul IV, astfel încât societatea să dispună de lichiditățile necesare continuării activității”, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, CFR Călători operează peste 1.000 de trenuri zilnic și realizează peste 60% din volumul total de transport pe rețeaua feroviară națională.

”Un blocaj financiar nu ar afecta doar CFR Călători. Efectele s-ar transmite către CFR SA, furnizori, celelalte societăți feroviare și, în final, către călători. Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanțată și se blochează, efectele sunt resimțite de întregul sector”, avertizează sindicaliștii.

Aceștia susțin că, după problemele recente privind finanțarea infrastructurii feroviare, un nou blocaj ar afecta de această dată transportul feroviar de călători.

”După problemele recente privind finanțarea infrastructurii feroviare, România nu își poate permite ca, la numai câteva zile distanță, să intre într-un nou blocaj, de această dată în transportul feroviar de călători. Solicităm Guvernului să intervină înainte ca o problemă de finanțare să se transforme într-o problemă de funcționare a transportului feroviar național”, se mai arată în comunicat.