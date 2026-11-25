Guvernul a adoptat marți, la propunerea Ministerului Finanțelor (MF), actul normativ ce consolidează cadrul pentru pregătirea digitală a bugetului pentru 2027 și introduce măsuri necesare închiderii exercițiului bugetar 2026, în limita cheltuielilor aprobate și fără afectarea țintei de deficit.

Potrivit unui comunicat al MF, Ordonanța de Urgență privind utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG, modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și stabilirea unor măsuri bugetare stabilește reguli unitare pentru elaborarea, transmiterea și monitorizarea informațiilor bugetare și creează cadrul pentru o hotărâre a Guvernului privind bugetarea pe programe.

Prin acest mecanism, alocările, inclusiv finanțările suplimentare, vor fi corelate cu obiective și rezultate măsurabile.

‘Construim bugetul pentru 2027 pornind de la ceea ce putem finanța, de la obligațiile deja asumate și de la rezultatele pe care trebuie să le obținem. eBuget_NG ne permite să analizăm unitar propunerile instituțiilor, dar responsabilitatea pentru fundamentarea lor revine fiecărui ordonator de credite. În paralel, folosim mai eficient resursele disponibile pentru a plăti obligațiile de la finalul acestui an, fără să majorăm cheltuielile aprobate. Următoarea etapă a reducerii deficitului va fi mai dificilă, iar Guvernul și instituțiile publice trebuie să își asume o parte mai mare din efort. Cetățenii și companiile au suportat deja costuri importante. Este responsabilitatea statului să își evalueze riguros cheltuielile, să reducă risipa și să finanțeze programe care produc rezultate. De această disciplină depind credibilitatea bugetului, încrederea investitorilor și protejarea ratingului României’, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, citat în comunicat.

Totodată, măsurile aplicabile până la sfârșitul anului permit utilizarea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată și extind accesul administrațiilor locale la instrumentele pentru reducerea restanțelor.

Conform comunicatului, sistemul eBuget_NG oferă un cadru comun pentru introducerea și analizarea propunerilor bugetare, a fundamentărilor și a informațiilor privind programele și investițiile publice. Utilizarea unor structuri de date și proceduri unitare reduce prelucrarea fragmentată a informațiilor și permite evaluarea obligațiilor instituțiilor, inclusiv a celor cu impact asupra bugetelor viitoare.

Ministerul Finanțelor administrează sistemul, iar instituțiile care furnizează datele răspund pentru legalitatea și corectitudinea acestora. Conducătorii instituțiilor sau persoanele împuternicite au obligația verificării și validării informațiilor introduse. Procedura de funcționare a platformei va fi aprobată prin ordin al ministrului Finanțelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Totodată, actul normativ consolidează și bugetarea pe programe, prin definirea obiectivelor și indicatorilor și raportarea semestrială și anuală a performanței. Evaluarea finanțărilor va urmări astfel atât execuția cheltuielilor, cât și rezultatele obținute.

Dezvoltarea eBuget_NG face parte din reforma mecanismului de programare bugetară asumată prin PNRR, în cadrul Componentei 8, Jalonul 234, precizează MF.

În ceea ce privește redistribuirea economiilor pentru acoperirea obligațiilor de plată din 2026, oronanța permite alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâri ale Guvernului, pentru cheltuieli curente, cheltuieli de capital și operațiuni financiare ale ordonatorilor principali de credite.

Sunt prevăzute expres posibilitatea suplimentării transferurilor către Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și către bugetul asigurărilor pentru șomaj. Măsura permite acoperirea nevoilor de finanțare pentru plata la termen a serviciilor medicale, a medicamentelor și a drepturilor asiguraților.

‘Pentru constituirea resurselor necesare, ordonatorii principali de credite pot ceda Fondului de rezervă economii înregistrate la titlurile aferente proiectelor europene și PNRR, pe componentele finanțate de la bugetul de stat. Sunt exceptate fondurile europene nerambursabile și sumele aferente investiției ‘Instrumente financiare pentru sectorul privat’. Aceste măsuri se aplică numai în anul 2026 și permit utilizarea disponibilităților care, în lipsa redistribuirii, ar rămâne neutilizate la închiderea exercițiului bugetar. Ele nu majorează cheltuielile totale aprobate și nu modifică ținta de deficit’, se menționează în comunicat.

Termenul pentru depunerea cererilor în cadrul mecanismului de compensare, cu un plafon de 2 miliarde de lei, se prelungește de la 25 noiembrie la 2 decembrie 2026 inclusiv.

Pentru cererile depuse în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie 2026, mecanismul va lua în considerare plățile restante înregistrate la 31 octombrie 2026, în locul datei de 30 septembrie. Cererile depuse până la 24 noiembrie inclusiv se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii.

Practic, mecanismul permite stingerea concomitentă, prin Trezoreria Statului, a datoriilor administrațiilor locale către furnizori și a obligațiilor fiscale ale furnizorilor către bugetele publice, în condițiile legii.

‘Prelungirea termenului și actualizarea datei de referință extind posibilitatea utilizării plafonului aprobat, în beneficiul autorităților locale și al companiilor care au de recuperat creanțe. Sumele repartizate și rămase neutilizate vor fi comunicate Ministerului Finanțelor până la 24 decembrie 2026 inclusiv, în vederea retragerii’, subliniază MF.

În anul 2026, economiile din sumele defalcate din TVA alocate pentru cheltuieli descentralizate pot fi utilizate pentru alte categorii de cheltuieli finanțate legal din aceeași sursă. Redistribuirea este condiționată de menținerea economiilor până la sfârșitul anului, astfel încât diminuarea finanțării să nu genereze plăți restante. Este interzisă reducerea sumelor destinate cheltuielilor pentru care există obligații de plată neachitate, până la stingerea acestora.

Prin măsurile adoptate, Ministerul Finanțelor asigură instrumentele necesare pentru gestionarea obligațiilor de la finalul anului și întărește regulile de fundamentare a bugetului pentru 2027. Obiectivul este continuarea reducerii deficitului printr-o utilizare mai eficientă a resurselor, cu responsabilități clare pentru fiecare instituție și cu monitorizarea rezultatelor finanțării publice, se mai arată în documentul citat.