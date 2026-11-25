Președintele UDMR, Kelemen Hunor, estimează că actualul Guvern ar putea rămâne în funcție până în 2028, dacă lucrurile vor evolua la fel ca în ultima lună, în condițiile în care nu întrevede, în acest moment, o majoritate parlamentară dispusă să inițieze și să voteze o moțiune de cenzură.

”Sigur că vom avea un guvern cu puteri depline, fiindcă în acest moment nu văd cine ar dori să inițieze și mai ales să voteze o moțiune de cenzură. Asta nu înseamnă că nu vom avea moțiune de cenzură, dar de aici și până la a schimba Guvernul, e un parcurs lung. Din punctul meu de vedere va rămâne Guvernul. Vor fi dispute politice în continuare, fiindcă este un guvern minoritar, este un Guvern monocolor, un Guvern care în Parlament nu are majoritate fixă și stabilă, dar are majorități conjuncturale. Și va avea majorități conjuncturale. Problema cea mai mare este cum va arăta bugetul pentru anul viitor. Din punctul meu de vedere, este proiectul cel mai important pentru anul 2027. Când vom vedea proiectul de buget, atunci vom ști la ce să ne așteptăm în 2027”, a declarat Kelemen Hunor la Adevărul live, întrebat cum vede scena politică în perioada următoare.

Liderul UDMR a afirmat că Guvernul va mai efectua o rectificare bugetară, cel mai probabil fără ”lucruri spectaculoase”.

”Nu cred că va fi o rectificare pozitivă, mai mult va fi o rectificare de reașezare în interiorul bugetului, fiindcă n-am avut creștere economică, nu există bani în plus, și trebuie să găsească un echilibru Guvernul. Dacă lucrurile merg așa cum au mers în ultima lună, atunci vom avea un guvern până în 2028. Pe partea cealaltă, însă avem o opoziție fragmentată. Un guvern monocolor, minoritar și cu o opoziție fragmentată. Eu sunt convins că PNL și USR se vor apropia, așa cum au anunțat”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a amintit că formațiunea pe care o conduce se află în opoziție.

”Avem un acord cu premierul Luca Niculescu în care noi am spus că nu vom iniția în primele șase luni moțiune de cenzură, doar dacă se întâmplă ceva despre care nu am discutat și care lovește în interesele comunității noastre. Și când va cere Guvernul, vom susține proiectele lor. Deocamdată, de când sunt în funcțiune, nu am avut discuții mai aprofundate pe un subiect”, a menționat președintele UDMR.