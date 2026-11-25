Voucherele de vacanță acordate și în mediul privat reprezintă o soluție economică necesară pentru supraviețuirea industriei ospitalității, susțin reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), într-un comunicat de presă transmis, marți, AGERPRES.

‘Într-un context economic dificil pentru antreprenorii români, în care industria ospitalității a pierdut deja aproximativ 25.000 de angajați față de anul 2024, FPIOR atrage atenția că susținerea consumului turistic intern nu mai este doar o măsură de stimulare, ci o condiție de supraviețuire pentru mii de operatori economici. Propunerea legislativă B616/2026 propune un mecanism prin care angajatorii din mediul privat pot deduce contravaloarea voucherelor de vacanță din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil sponsorizărilor și actelor de mecenat. Această abordare urmărește să elimine bariera costului suplimentar pentru companii, oferind totodată un beneficiu real angajaților’, se arată în comunicat.

În viziunea FPIOR, un argument solid se referă la faptul că voucherele de vacanță generează un efect multiplicator în economie și ajung la hoteluri și pensiuni, generează încasări în restaurante și cafenele, susțin furnizorii de alimente și băuturi, stimulează producătorii locali și mențin locurile de muncă și veniturile bugetare. Potrivit simulării Federației, în scenariul moderat, un miliard de lei acordat prin vouchere poate genera un consum turistic total de aproximativ 1,4 miliarde de lei.

De asemenea, specialiștii subliniază că valoarea voucherelor trebuie să fie suficient de mare pentru a produce un efect economic real, iar propunerea organizației patronale este cuprinsă între 1.600 și 2.000 de lei, ‘tocmai pentru ca beneficiul să aibă relevanță economică și să stimuleze efectiv consumul turistic’.

În același timp, patronatele din turism consideră că voucherele de vacanță pot combate sezonalitatea, astfel că se propune și o bonificație de 20% pentru cele utilizate în extrasezon, în perioada octombrie – mai.

Totodată, tichetele pot proteja atât locurile de muncă, cât și încasările publice.

‘Sectorul ospitalității se confruntă cu o scădere dramatică a forței de muncă, având cu aproximativ 25.000 de angajați mai puțin față de 2024. FPIOR estimează că dispariția acestor aproximativ 25.000 de locuri de muncă înseamnă circa 90 de milioane de euro anual mai puțin la bugetul de stat, din taxe și contribuții salariale, pe baza ipotezelor privind veniturile și contribuțiile medii. Un consum turistic mai mare și mai bine distribuit pe parcursul anului ajută operatorii să își mențină activitatea, protejând atât locurile de muncă, cât și încasările publice. În contextul dezbaterilor publice legate de impactul propunerii legislative B616/2026 asupra plafonului fiscal de sponsorizare, FPIOR subliniază că obiectivul industriei nu este diminuarea resurselor destinate sectorului nonprofit și nici crearea unei competiții artificiale între proiectele sociale și salariații din mediul privat’, se precizează în comunicat.

FPIOR este organizația patronală reprezentativă la nivel național pentru sectorul HoReCa, ce promovează interesele industriei și contribuie la consolidarea unui cadru favorabil dezvoltării acestui sector, atât la nivel național, cât și internațional.