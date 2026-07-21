Sorin Grindeanu: Din câte ştiu eu, în acest moment cheltuielile în administraţie au crescut, faţă de anul trecut

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că din câte ştie el, în acest moment cheltuielile în administraţie au crescut, faţă de anul trecut şi acesta este rezultatul marilor reforme din gură pe care le-a făcut Ilie Bolojan. El a mai arătat că, dacă voia să facă reformă în administraţia locală şi nu doar să facă propagandă, Ilie Bolojan trebuia să facă comasarea localităţilor sau măcar să înceapă până la 2.000 de locuitori sau până la 2.500.

Preşedintele PSD a fost întrebat despre ultimele date de la Ministerul Finanţelor care arată că a existat o reducere de 2-3% la primării, consilii judeţene şi în aparatul central şi dacă reprezintă un eşec al coaliţiei de guvernare.

„V-am spus de anul trecut că ceea ce s-a încercat pe administraţie, n-a fost reformă, a fost concediere. Ca să clarificăm şi treaba asta cu reformă. Şi am mai spus de nenumărate ori, în tot acest an, că domnul Bolojan face doar propaganda, nu reforme cu adevărat. Această reducere de 2% confirmă ceea ce am spus noi de un an de zile. Dacă voia să facă reformă în administraţia locală, nu doar să facă propagandă el şi toată maşinăria din spatele său, domnul Bolojan trebuia să facă comasarea localităţilor sau măcar să înceapă până la 2.000 de locuitori sau până la 2.500. A ales să facă, în schimb, propaganda”, a declarat preşedintele PSD, despre reforma administraţiei.

„Din câte ştiu eu, în acest moment, cheltuielile la administraţie au crescut, faţă de anul trecut. Cheltuielile sunt mai mari”, a mai adăugat Grindeanu.

„Asta da reformă, asta da reducere de cheltuieli şi acesta este rezultatul marilor reforme din gură pe care le-a făcut Ilie Bolojan”, a comentat preşedintele PSD.