Sorin Grindeanu, întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget: PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite marţi, după o întâlnire cu ministrul Transporturilor, legată de buget, că PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură iar anul acesta, este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie.

”Am avut o discuţie foarte bună azi cu ministrul transporturilor legată de buget. PSD nu va renunţa la marile proiecte de infrastructură din România. Anul acesta este anul în care se pot doborî recorduri la numărul de kilometri daţi în circulaţie”, spune Sorin Grindeanu pe Facebook.

Preşedintele PSD, fost ministru al Transporturilor, arată că se poate ajunge la 250 de kilometri, poate chiar peste, de autostradă şi drum expres daţi în circulaţie în România.

”Pentru asta trebuie să se continue munca foarte bună la Ministerul Transporturilor şi la CNAIR şi trebuie să existe finanţare”, subliniază Grindeanu.

El afirmă că, în calitate de lider al PSD şi fost ministru al Transporturilor, este conştient că investiţiile din infrastructura mare trebuie să continue într-un ritm rapid.

”Fără bani însă, necesari pentru menţinerea ritmului, există riscul major ca aceste investiţii să încetinească şi chiar să se blocheze. Am spus şi voi spune din nou în Coaliţie: Bugetul de Stat pentru anul 2026 trebuie să prevadă sume suficiente dezvoltării infrastructurii mari de transport. Aceasta este adevărata şansă pentru relansarea economică a României. I-am solicitat ministrului Transporturilor să se asigure că plata facturilor se va face constant, astfel încât până la finalul anului să fie deschisă circulaţia pe cei aproximativ 250 km noi de drum de mare viteză prognozaţi” mai spune Grindeanu.