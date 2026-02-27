Sorin Grindeanu: Va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat

”Vreau să fie foarte clar. Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm, venituri, cheltuieli şi lucrurile pe care le ştiţi cu toţii. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliţie nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei şi îţi doreşti să ai parteneri PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat”, a delcarat Grindeanu.

”Şi ca să fiu şi mai clar, va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Constanţa.

El a menţionat că, dacă ia ultimii şase ani, şapte ani, din 2019 până acum, PSD-ul a avut doi ani prim-ministru, restul de cinci au fost liberali.

”În coaliţie, de asemenea, auzim treaba asta, cum doar noi suntem de vină, când venim cu propuneri de relansare economică, şi vă rog să verificaţi, am venit în septembrie cu aceste propuneri, în septembrie le-am prezentat la partid şi public, nu sunt luate în seamă decât după vreo şapte luni, deşi am spus de atunci că dacă nu facem aceste măsuri de relansare, vom intra în recesiune şi lucrurile, din punct de vedere economic, vor sta prost. De-abia după şapte luni au fost luate în considerare. Când venim să spunem, dom’le, schimbaţi-o pe doamna ministru de la Mediu, că a lăsat o sută şi ceva de mii de oameni fără apă, de Crăciun, nu e luat în considerare acest punct de vedere al nostru. Domnilor, n-o propuneţi pe doamna vicepremier, care a făcut o muncă extraordinară pe componentă socială, doamna Oana Gheorghiu, că are şi anumite puncte de vedere care s-ar putea să ne vulnerabilizeze legate de relaţia cu administraţia Trump. Nu este luat în considerare punctul nostru de vedere. Când spunem, ia mai gândiţi-vă de două ori dacă votăm sau nu şi ne dăm acordul pe Mercosur şi iese ministrul agriculturii şi spune, domnilor, ca să ne dăm acordul pe Mercosur ar trebui să mai venim cu nişte plase de siguranţă pentru ca fermierii români să nu piardă în urma acestui acord, nu e băgat în seamă şi atunci (..) toate aceste lucruri care vor culmina cu bugetul, vor cântări în deciziile pe care le vom lua după acest buget”, a mai spus Grindeanu.