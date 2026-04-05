Spania și alte patru țări europene cer CE un nou impozit pentru companiile energetice

Miniștrii Economiei și Comerțului din Spania, Germania, Italia, Portugalia și Austria au cerut Comisiei Europene, printr-o scrisoare publicată sâmbătă, un impozit pe profiturile companiilor energetice, pentru a distribui ‘într-o manieră echitabilă’ consecințele războiului din Orientul Mijlociu, relatează agenția EFE.

‘Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat o creștere a prețurilor petrolului, ceea ce reprezintă o povară considerabilă pentru economia europeană și pentru cetățenii europeni. Este important ca această povară să fie distribuită într-un mod echitabil’, au semnalat miniștrii în scrisoare, datată 3 aprilie și adresată comisarului european pentru Climă, Wopke Hoekstra, după cum a anunțat pe rețeaua X ministrul spaniol al Economiei, Comerțului și Întreprinderilor, Carlos Cuerpo.

De aceea, miniștrii din cele cinci state membre propun ca Executivul european să stabilească măsuri pentru a impozita profiturile extraordinare ale companiilor energetice printr-un ‘instrument de contribuție la nivelul UE susținut de o bază juridică solidă’.

‘Deja, în 2022, a fost introdus un instrument similar prin intermediul unei contribuții de solidaritate temporare (…) ca măsură de urgență pentru a face față prețurilor ridicate la energie’, provocate de invazia rusă în Ucraina, au reamintit miniștrii.

Totuși, aceștia au propus Comisiei să analizeze dacă profiturile obținute în străinătate de către companiile petroliere multinaționale pot fi incluse într-un mod mai specific decât s-a făcut în 2022.

Miniștrii Economiei au dat asigurări că această ‘soluție europeană’ va permite finanțarea ‘ajutoarelor temporare, în special pentru consumatori, și va atenua creștere inflației, fără a fi impuse sarcini suplimentare asupra bugetelor publice’.

De asemenea, ar transmite ‘un mesaj clar’ că aceia care beneficiază de război trebuie să contribuie ‘pentru a ușura povara care cade asupra populației, în general’.

‘Ne bucură faptul că Comisia Europeană a promis că va analiza rapid propunerea’, au punctat miniștrii.