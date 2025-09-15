StartUpNation: Aplicația electronică de înscriere la finanțare a persoanelor juridice se deschide la 1 octombrie 2025

Aplicația electronică de înscriere la finanțare a persoanelor juridice în cadrul programului Start-Up Nation se va deschide începând cu 1 octombrie 2025, ora 10:00, a anunțat luni Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

‘Formularul electronic de înscriere la finanțare a societăților nou-înființate de către absolvenții cursurilor de formare antreprenorială va fi activ timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului și definitivarea tuturor modulelor de cursuri, pentru a oferi șanse egale tuturor absolvenților cursurilor de formare antreprenorială’, precizează ministerul, într-un comunicat.

Conform sursei citate, la 15 septembrie 2025, primii 83 de participanți au absolvit cursul de pregătire antreprenorială și urmează să înființeze societăți comerciale pentru a participa la cea de-a treia etapă a programului ‘Înscrierea la finanțare a societăților nou-înființate de către absolvenții cursurilor de formare antreprenorială’.

Situația actualizată a procesului de verificare administrativă și de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanți înscriși la cursurile de formare, la 15 septembrie, este următoarea: 8.841 aplicanți au fost acceptați; 2.251 aplicanți au fost respinși; 6.174 aplicanți se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestații, evaluări), iar 8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanți acceptați, 1.457 urmează în prezent cursurile, 3.571 urmează să fie programați de către formatori la curs, 3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectați, 83 de participanți au absolvit cursul de pregătire antreprenorială iar 17 aplicanți nu s-au prezentat la curs.