Statele Unite pregătesc noi taxe vamale împotriva principalilor parteneri comerciali

La aproape cinci luni după ce primele sale taxe vamale au fost anulate de Curtea Supremă a SUA, președintele american Donald Trump urmează să anunțe ”în curând” noi taxe vamale asupra produselor importate din țările care sunt principalii parteneri comerciali ai SUA, a declarat marți reprezentantul pentru comerț al Casei Albe (USTR), Jamieson Greer, potrivit AFP.

Administrația Trump are în vedere anunțarea acestor noi taxe vamale odată ce taxele temporare din prezent vor expira vineri. ”Ar trebui să vedem o mișcare în curând”, a indicat Jamieson Greer într-un interviu acordat postului CNBC, fără a preciza o dată anume.

Aceste noi taxe vamale, care ar putea viza principalii parteneri comerciali ai SUA, inclusiv UE, urmează să înlocuiască taxele vamale temporare de 10% impuse de Donald Trump în urma invalidării în februarie de către Curtea Supremă a taxelor pe care liderul de la Casa Albă le hotărâse anul trecut.

Curtea Supremă a SUA a estimat în hotărârea sa din februarie că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le-a numit ”reciproce”.

Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA țărilor pe care Trump le acuză că mențin politici comerciale dezavantajoase față de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Hotărârea Curții Supreme nu privește taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oțel, aluminiu, produse farmaceutice etc.

După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în fața ”influențelor străine”, Trump a anunțat atunci imediat o taxă vamală globală de 10%, folosindu-se de o prevedere legală care îl autoriza să aplice o astfel de taxă pentru o perioadă de cel mult 150 de zile.

Însă, USTR a lansat în același timp o serie de ”investigații” care i-ar permite administrației Trump să invoce un subterfugiu legal pentru a aplica aceste taxe în mod permanent.

Astfel, în urma acestor investigații, Jamieson Greer a propus la începutul lunii iunie impunerea unei de taxe vamale de 12,5% asupra importurilor provenite din aproximativ 45 de țări care, potrivit departamentului său, nu au implementat o interdicție privind importul de bunuri produse prin muncă forțată.

Pentru economiile care au o astfel de interdicție, dar ale căror eforturi de aplicare sunt considerate de SUA insuficiente, printre acestea regăsindu-se UE și Regatul Unit, administrația Trump preconizează acum o taxă vamală ”redusă” la 10%. Mai mult, unele dintre aceste economii, de asemenea UE printre ele, sunt investigate de USTR pentru ”supracapacitate industrială”.