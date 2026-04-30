SUA: Deficitul comercial s-a adâncit în martie, în urma majorării importurilor

Deficitul comercial de mărfuri al SUA s-a adâncit în martie mai mult decât se estima, creșterea importurilor depășind exporturile, ceea ce sugerează că în primul trimestru comerțul probabil a frânat expansiunea economiei, transmite Reuters.

Deficitul comercial de mărfuri a crescut cu 5,3% în martie, la 87,9 miliarde de dolari, a anunțat miercuri Departamentul Comerțului din SUA, de la 83,5 miliarde de dolari în februarie. Analiștii se așteptau la un deficit comercial de 86,95 miliarde de dolari luna trecută.

Importurile de mărfuri au crescut cu 9,6 miliarde de dolari, la 299,3 miliarde de dolari, reflectând un avans de 11% al importurilor de autovehicule. De asemenea, au fost majorate importurile de alimente, bunuri de consum și bunuri de capital, precum și de mărfuri industriale.

Exporturile de mărfuri au crescut cu 5,2 miliarde de dolari, la 211,5 miliarde de dolari, pe fondul sporirii livrărilor de alimente, autovehicule, bunuri de capital și mărfuri industriale, în timp ce au scăzut cu 7,5% exporturile de bunuri de consum.

Economiștii se așteaptă ca războiul din Iran, care a perturbat aprovizionarea cu petrol și a majorat cotațiile țițeiului, să majoreze în următoarele luni exporturile de mărfuri. SUA sunt un exportator net de petrol.

Analiștii intervievați de Reuters se așteaptă la o creștere anuală a economiei SUA de 2,3% în primul trimestru din acest an. Economia aproape a stagnat în trimestrul patru, PIB-ul înregistrând un avans de doar 0,5%.