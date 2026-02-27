SUA: Deficitul de pământuri rare se agravează în industria aerospațială și a cipurilor, în ciuda armistițiului comercial cu China

Furnizorii firmelor americane din industria aerospațială și a semiconductorilor se confruntă cu o lipsă tot mai mare de pământuri rare, două dintre acestea refuzând unii clienți, au declarat surse din industrie, cu câteva săptămâni înainte ca președintele american Donald Trump să aibă o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping pentru un summit la Beijing, relatează Reuters.

Lipsa se concentrează pe pământuri rare precum ytriu și scandiu, componente de nișă din familia celor 17 elemente, care joacă roluri mici, dar vitale, în tehnologia de apărare, industria aerospațială și semiconductori și sunt aproape în întregime produse în China.

Deși Beijingul a permis reluarea multor exporturi de pământuri rare de când a impus restricții în aprilie, transporturile acestor materiale încă ajung rareori în SUA, în ciuda destinderii din octombrie cu Washingtonul, arată datele vamale chineze.

Această relaxare a tensiunilor comerciale, bazată parțial pe suspendarea restricțiilor critice la exportul de minerale din partea Chinei, va fi pe masa discuțiilor când Trump și Xi se vor întâlni la Beijing în martie.

O problemă cheie este ytriul, utilizat în izolațiile care împiedică topirea motoarelor și turbinelor la temperaturi ridicate. Fără aplicarea regulată a acestor învelișuri protectoare, motoarele nu pot fi utilizate.

De când Reuters a relatat pentru prima dată despre deficitul de ytriu în noiembrie, prețurile au crescut cu 60% și sunt acum de aproximativ 69 de ori mai mari decât în urmă cu un an. Unii producători de astfel de izolații încep, de asemenea, să raționalizeze materialele, potrivit directorilor de companii și comercianților.

Directorii a două firme nord-americane care cumpără ytriu pentru a produce învelișuri protectoare au declarat pentru Reuters că au fost nevoiți să întrerupă temporar producția din cauza lipsurilor. Una dintre ele refuză acum clienții mai mici și din străinătate pentru a conserva aprovizionarea pentru clienții mai mari, printre care se numără anumiți producători de motoare.

O altă firmă din lanțul de aprovizionare cu învelișuri protectoare a rămas recent fără materiale și a încetat să mai vândă produse care conțin oxid de ytriu, potrivit unei surse cu informații directe despre situație.

Deși deficitul de ytriu și scandiu nu a afectat încă producția de motoare cu reacție sau de cipuri, un oficial al administrației americane a declarat pentru Reuters că unii producători americani se confruntă acum cu ‘lipsuri’ ale anumitor pământuri rare din China.

China a exportat 17 tone de produse din ytriu în SUA în cele opt luni de la introducerea controalelor în aprilie anul trecut, față de 333 de tone în cele opt luni de dinaintea măsurilor.

Un oficial al Casei Albe a declarat că administrația Trump se angajează să asigure accesul la minerale critice pentru toate firmele americane.

‘Aceasta include negocierea cu China și monitorizarea respectării acordului președintelui Trump cu președintele Xi, precum și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare alternative, după nevoi’, a spus oficialul.

Reuters a vorbit cu doi oficiali ai administrației americane, 14 directori și angajați ai companiilor, comercianți și analiști din industria aerospațială și a semiconductorilor. Toți au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, cu excepția analiștilor numiți în articol. Directorii nord-americani nu au dorit să fie numiți în discuțiile publice despre provocările interne de producție.

Ministerul Comerțului din China nu a răspuns la întrebări.

Deși nivelurile scăzute de ytriu nu au afectat producția de motoare, producătorii rămân îngrijorați, a declarat Kevin Michaels, specialist în lanțuri de aprovizionare aerospațiale.

‘Acesta este un articol de urmărit și un exemplu tangibil al modului în care China își etalează puterea în domeniul pământurilor rare’, a declarat Michaels, director general la firma de consultanță americană AeroDynamic Advisory.

Producătorii de motoare se luptă deja să satisfacă cererea de piese de schimb din partea companiilor aeriene și producția mai mare a producătorilor de avioane Boeing și Airbus.

Producătorii americani de motoare de avioane GE Aerospace, Pratt & Whitney de la RTX și Honeywell au refuzat să comenteze.

Pe lângă ytriu, producătorii americani de semiconductori au lipsuri de scandiu, ceea ce pune în pericol producția de cipuri 5G de generație următoare, a declarat Dylan Patel, fondator și CEO al firmei de cercetare SemiAnalysis.

Cu o producție globală de doar câteva zeci de tone pe an, scandiul joacă roluri mici, dar importante, în pilele de combustie, aliajele aerospațiale speciale de aluminiu și în procesarea și ambalarea avansată a cipurilor.

Marii producători americani de semiconductori se bazează cu toții pe scandiu pentru fabricarea componentelor cipurilor care ‘intră practic în fiecare smartphone și stație de bază 5G’, a spus Patel.

Producătorii americani de cipuri au întâmpinat întârzieri în primirea noilor licențe de export de scandiu din China în ultimele luni și au solicitat ajutor de la Washington, au declarat două surse din industrie.

Multe dintre aceste firme au obținut scandiu de la furnizori din țări terțe, a declarat un alt oficial american, dar China le cere solicitanților de licențe să își declare utilizatorii finali.

‘Teza noastră este că tocmai industria semiconductorilor este vizată’, a spus oficialul american.

Asociația Industriei Semiconductorilor din SUA a refuzat să comenteze.

‘SUA nu au în prezent nicio producție internă de scandiu și nicio sursă alternativă operațională în afara Chinei’, a declarat Patel, adăugând că stocurile vor fi probabil disponibile în luni, nu ani.