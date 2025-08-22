SUA investighează Tesla pentru întârzieri în raportarea accidentelor legate de sistemele de asistenţă la condus

Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunţat joi că deschide o investigaţie privind întârzierile cu care Tesla a raportat accidente implicând sisteme avansate de asistenţă la condus sau vehicule cu funcţii de auto-conducere, transmite Reuters.

Autoritatea americană a constatat că numeroase rapoarte privind incidente rutiere au fost trimise de Tesla la câteva luni după producerea lor, deşi legislaţia cere transmiterea acestora în termen de 1–5 zile de la notificare. În aprilie, NHTSA a actualizat şi întărit regulile de raportare.

Tesla a transmis agenţiei că întârzierile au fost cauzate de o problemă în procesul intern de colectare a datelor, problemă care ar fi fost deja remediată. În unele cazuri, compania a trimis rapoartele în loturi mari, iar în altele pe măsură ce informaţiile deveneau disponibile.

NHTSA a precizat că va evalua cauzele întârzierilor, amploarea acestora şi măsurile luate de Tesla pentru a le corecta, precum şi dacă există rapoarte lipsă sau date incomplete.

Agenţia investighează deja 2,4 milioane de vehicule Tesla cu tehnologie ”full self-driving”, după raportarea a patru coliziuni în condiţii de vizibilitate redusă, inclusiv un accident mortal în 2023.

În ianuarie, a fost deschisă o altă anchetă privind 2,6 milioane de vehicule Tesla, după relatări despre accidente legate de funcţia de deplasare la distanţă a maşinilor.

Separat, NHTSA analizează şi serviciul de robotaxiuri lansat de Tesla în Austin, Texas, verificând dacă vehiculele pot fi conduse de la distanţă de către angajaţi ai companiei. Tesla nu a oferit deocamdată un comentariu oficial.