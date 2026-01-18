SUA și Slovacia au semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare

SUA și Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependența statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, și secretarul american pentru energie, Chris Wright, au semnat vineri, la Washington, un acord interguvernamental în acest sens.

Planurile includ construirea unei noi unități de reactor de 1.200 de megawați la situl Jaslovske Bohunice.

Compania electrică Westinghouse, cu sediul în SUA, este considerată un candidat principal pentru acest proiect a cărui valoare este estimată între 10 miliarde de lire sterline (11,6 miliarde de dolari) și 15 miliarde de lire sterline.

Premierul Fico a descris acordul ca fiind ”o piatră de hotar semnificativă în relațiile noastre bilaterale, dar și un semnal clar că Slovacia și Statele Unite sunt unite de o gândire strategică comună despre viitorul energiei”.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a declarat că acordul reflectă un ”angajament comun de consolidare a securității și suveranității energetice europene pentru deceniile următoare”.

Centralele nucleare existente de la Jaslovske Bohunice și Mochovce acoperă mai mult de jumătate din consumul de energie electrică al Slovaciei, care are o populație de puțin sub 5,5 milioane de locuitori.

Centralele funcționează cu reactoare cu apă sub presiune bazate pe proiecte sovietice și rusești.

În trecut, grupuri anti-nucleare austriece au protestat în repetate rânduri împotriva acestor instalații, dintre care unele au o vechime de peste 40 de ani.

Amplasamentul Jaslovske Bohunice este situat la aproximativ 100 de kilometri est de Viena, notează dpa.