Succesul în afaceri poate fi dulce și fără zahăr

Într-o piață dominată de cofetării tradiționale, trei antreprenori au identificat o oportunitate: din ce în ce mai mulți români, indiferent dacă urmează diete restrictive sau nu, vor deserturi care să nu le mai pară un compromis. Așa a luat naștere Healthy Bites, o cofetărie care și-a propus să transforme o nișă cu mult potențial într-o afacere viabilă.

În februarie 2023, pe piața bucureșteană a apărut un concept de cofetărie care pare să contrazică logica: deserturi create fără zahăr, fără gluten, low-carb și keto. Healthy Bites este rezultatul colaborării dintre trei prieteni – Cristina Piriianu, Ionuț Efrim și Rose-Marie Bunea – care au văzut o oportunitate acolo unde alții vedeau doar o nișă îngustă. „Ne-am dorit să arătăm că dulcele nu trebuie să fie un compromis pentru sănătate. Poți să te bucuri de deserturi, chiar și atunci când urmezi o dietă specială”, explică Cristina Piriianu, nutriționist de profesie, care a fost punctul de plecare. Prin urmare, ideea nu a venit din calcule de piață, ci din experiența personală. Ionuț Efrim, nutriționist și el, are o experiență personală de peste zece ani cu dieta keto și a fost implicat în proiectul „Gustos și sănătos în farfuria din spital”, demarat de organizația „Din Grijă pentru Copii”. Proiectul își propune să creeze meniuri gustoase și sănătoase în spitale. „Am văzut cât de greu este pentru părinți și copii să facă tranziția către o alimentație restrictivă. De aceea, prin Healthy Bites, nu oferim doar prăjituri, ci și consiliere – îi ajutăm să facă primii pași, fără stres și fără să simtă că pierd bucuria gustului”, povestește tânărul.

Healthy Bites nu este doar un laborator de producție. Locația include o grădină mare, gândită special pentru familii. Copiii sunt bineveniți, iar părinții pot lucra sau se pot relaxa în timp ce comandă deserturi sănătoase. „Am construit locul acesta pe principiul că putem veni cu copiii la muncă. Vrem ca oamenii care ne trec pragul să simtă același lucru: că nu trebuie să aleagă între familie și carieră, între sănătos și gustos”, spune Rose-Marie Bunea, a treia cofondatoare.

La inedita cofetărie, rețetele au ca punct de plecare atât propriile idei, cât și „dorințele” clienților. „În laborator, Ionuț și Irina, iubita lui, care se ocupă de tot ce ține de aspectul produselor noastre și este parte din familia Healthy Bites încă de la început, pun în practică atât ideile lor, cât și cerințele și nevoile clienților cu care discutăm personal pentru a livra cele mai bune rezultate”, completează Rose-Marie Bunea.

Investiția inițială totală în Healthy Bites a fost de 50.000 de euro, care a însemnat și sumele necesare amenajării și dotării, dar și aparatura deținută deja de asociați. Succesul actual nu a venit imediat. „Primul an a fost destul de dificil. Oamenii nu credeau că produsele pot fi și gustoase, le căutau doar pentru că răspundeau unor nevoi, dar noi am continuat pentru că am crezut în proiect și am văzut potențialul”, recunoaște Rose-Marie Bunea.

Strategia care a funcționat a fost prezența constantă și interacțiunea directă. „Suntem aici constant, cel puțin unul dintre noi, discutăm cu clienții, îi consiliem și le oferim cele mai bune soluții, și asta cred că ne-a ajutat foarte mult să creștem și să rămânem relevanți în piață”, adaugă ea.

Dincolo de aspectul comercial, Healthy Bites și-a asumat și o componentă socială. Brandul susține cu produse copiii cu nevoi dietetice speciale internați la Spitalul „Dr. Victor Gomoiu” din București. Este o extensie naturală a filosofiei fondatorilor: deserturile sănătoase trebuie să fie accesibile tuturor, mai ales celor care au cel mai mult nevoie de ele.