Taiwanul afirmă că are garanţii pentru aprovizionarea cu GNL de la ”o ţară producătoare majoră”

Taiwanul a primit asigurări privind aprovizionarea cu gaz natural lichefiat (GNL) din partea unei ”ţări producătoare de energie majore”, a declarat sâmbătă ministrul Economiei, Kung Ming-hsin, în contextul îngrijorărilor legate de impactul războiului cu Iran asupra importurilor de energie din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Înainte de conflict, Taiwan, unul dintre cei mai mari producători de semiconductori din lume, importa aproximativ o treime din GNL din Qatar. Autorităţile au anunţat însă că au asigurat surse alternative pentru lunile următoare, inclusiv din Australia şi Statele Unite.

Kung Ming-hsin a spus că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, ministrul Energiei dintr-o ”mare ţară producătoare de energie” l-a contactat direct pentru a oferi sprijin. Potrivit acestuia, oficialul a transmis că statul respectiv este pregătit să sprijine integral necesarul de gaz al Taiwanului şi că autorităţile de la Taipei pot solicita livrări suplimentare dacă va fi nevoie.

Ministrul a mai precizat că o altă ţară a oferit sprijin pentru coordonarea eventualelor livrări, în contextul în care unele state au eliberat petrol din rezervele strategice pentru a stabiliza piaţa.

Reprezentanţii companiei de stat CPC au declarat la aceeaşi conferinţă de presă că stocurile de ţiţei sunt menţinute la nivelurile de dinaintea conflictului, iar aprovizionarea cu materii prime petrochimice rămâne stabilă.

Pentru a reduce dependenţa de Orientul Mijlociu, CPC a semnat şi un nou contract cu Statele Unite pentru livrarea anuală a 1,2 milioane de tone de GNL, cu posibilitatea creşterii volumelor în viitor, inclusiv prin importuri din Alaska. Oficialii au precizat însă că Taiwanul nu ia în calcul importuri de petrol sau GNL din Rusia.