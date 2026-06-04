Tensiunile din Orient aruncă în aer (și) piața internațională a heliului

Asociat de cele mai multe ori cu celebrele baloanele cu aer, heliu a devenit un element esențial în foarte multe industrii. Această piață se confruntă în prezent cu o criză fără precedent. În urma recentelor conflicte geopolitice, o oprire masivă a producției la instalațiile de GNL din Qatar a eliminat aproximativ 30% din aprovizionarea mondială cu heliu. Consecințele au fost imediate și severe, declanșând declarații de forță majoră din partea principalilor furnizori și provocând creșteri ale prețurilor spot cu 70% până la 100%. România plătește din plin această criză pentru că nu are producție proprie, deși are resursa naturală necesară.

Heliul este o resursă critică pentru economia modernă și pentru unele dintre cele mai importante industrii ale lumii. Gazul este folosit în spitale, în producția de semiconductori, în cercetare și în tehnologii de înaltă precizie, iar dependența globală de heliu a crescut puternic în ultimii ani.

Cererea este alimentată în special de dezvoltarea industriei electronice și de extinderea sectorului medical, unde heliul este esențial pentru funcționarea aparatelor RMN și a altor echipamente care necesită temperaturi extrem de scăzute. Potrivit unei analize publicate de Intel Market Research, Germania este cel mai mare consumator de heliu din Europa, cu aproximativ 30% din piața regională, urmată de Franța. Totodată, piața europeană este dominată de câțiva mari jucători internaționali, precum Air Liquide, Linde și Messer, care controlează împreună peste 60% din consum.

Datele din industrie arată că heliul gazos reprezintă aproximativ trei sferturi din piața totală, iar sectorul medical generează cea mai mare parte a cererii. Totuși, multe alte sectoare industriale depind de heliu pentru procese esențiale. Industria grea îl utilizează în operațiunile de sudare, în timp ce domenii precum industria aerospațială, activitățile de presurizare, detectarea scurgerilor sau scufundările profesionale folosesc heliul în mod constant datorită proprietăților sale speciale și gradului ridicat de siguranță.

Cu toate acestea, constrângerile de aprovizionare datorate rezervelor naturale limitate rămân o provocare pentru părțile interesate din industrie, arată o analiză publicată de intelmarketresearch.

România are gaze naturale, dar nu produce heliu

Heliul, în condiţiile naturale, este un element chimic foarte rar, cantitățile fiind foarte mici comparativ cu cele de cărbune, fier sau petrol. El se obține în principal în timpul procesării gazelor naturale, astfel încât schimbările de pe piețele globale de energie afectează indirect cererea și oferta de heliu. De altfel, heliul este declarat resursă strategică în multe țări, fapt ce-i demonstrează importanța. Deși România este una dintre țările producătoare de gaze naturale, ea nu apare pe lista producătorilor: cererea internă la noi este acoperită prin importuri.

La fel stau însă lucrurile și pe piața europeană. Aceasta este puternic dependentă de importuri, sursele principale fiind Qatar, SUA și Algeria. Această dependență face ca lanțurile regionale de aprovizionare să fie vulnerabile la perturbări geopolitice și volatilitatea prețurilor globale. Cu toate acestea, sunt în curs de desfășurare inițiative strategice pentru diversificarea aprovizionării prin contracte pe termen lung și explorarea unor surse alternative în Europa de Est.

În plus, industriile europene adoptă sisteme de recuperare a heliului, în special în instituțiile de asistență medicală și de cercetare. Politicile economiei circulare ale UE încurajează investițiile în tehnologii de relichefiere, mai multe spitale importante implementând sisteme cu buclă închisă care reduc pierderile de heliu cu până la 90% în aplicațiile RMN, arată analiza citată.

Cum arată piața europeană de heliu

Germania

Germania domină piața gazului heliu din Europa, cu o cerere industrială robustă și o infrastructură avansată de gaze. Sectorul puternic de producție al țării, în special în semiconductori și electronică, determină un consum constant, în timp ce marile fabrici chimice și instituții de cercetare germane mențin lanțuri specializate de aprovizionare cu heliu, susținute de parteneriate strategice cu furnizori globali de gaze. Locația centrală a Germaniei facilitează distribuția în Europa, în timp ce standardele stricte de calitate asigură disponibilitatea heliului de calitate premium. Piața beneficiază de investiții continue în tehnologiile de reciclare a heliului, poziționând Germania ca lider în inovație în utilizarea durabilă a heliului.

Franța

Franța reprezintă a doua cea mai mare piață de heliu din Europa, caracterizată de o cerere puternică din industria nucleară și spațială. Clusterul aerospațial din Toulouse determină nevoile specializate de heliu pentru fabricarea de sateliți și rachete, în timp ce rețeaua extinsă de asistență medicală a Franței menține un consum constant de heliu medical. Rezervele naționale strategice de heliu ajută la protejarea împotriva întreruperilor de aprovizionare. Piața beneficiază de poziția de lider a Franței în cercetarea rezonanței magnetice nucleare și de aplicațiile tot mai mari ale heliului în inițiativele de calcul cuantic.

Regatul Unit

Piața gazului de heliu din Marea Britanie demonstrează caracteristici unice cu aplicații avansate de cercetare medicală și proiecte offshore de recuperare a heliului. Clusterele științifice din Cambridge și Oxford generează o cerere premium pentru heliu de calitate superioară, în timp ce operațiunile din Marea Nordului explorează extracția comercială a heliului. Ajustările lanțului de aprovizionare legate de Brexit au determinat creșterea investițiilor locale în stocarea heliului, creând o nouă dinamică a pieței în logistica distribuției gazelor.

Regiunea Benelux

În calitate de principal centru de import de gaze al Europei, țările Benelux joacă un rol esențial în logistica distribuției heliului. Terminalele criogenice din Rotterdam servesc drept principal punct de intrare pentru transporturile globale de heliu, alimentând cererea regională. Concentrația densă de producători de electronice și uzine chimice din zonă determină un consum constant de heliu industrial, susținut de rețele eficiente de transport.

Țările nordice

Piața heliului din Scandinavia prezintă modele unice de creștere, Norvegia devenind un viitor producător prin extracția conținutului de heliu din zăcămintele de gaze naturale. Concentrarea regiunii pe tehnologia verde stimulează aplicațiile heliului în materialele supraconductoare și cercetarea fuziunii. În același timp, dezvoltarea accelerată a industriei semiconductorilor din Suedia și extinderea producției de echipamente medicale din Danemarca generează noi centre de consum și contribuie la creșterea cererii europene de heliu.