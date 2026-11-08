Tánczos Barna, întrebat despre acuzaţiile PSD că nu au fost plătite facturi pentru firme sau investiţii: Le recomand să nu exagereze

Senatorul UDMR Tánczos Barna le recomandă social-democraţilor care, reveniţi la guvernare, se plâng de faptul că au găsit în ministere facturi neplătite, să nu exagereze şi afirmă că din punctul său de vedere nu există nicio gaură lăsată de fostul Executiv. El a precizat că probabil afirmaţiile celor de la PSD sunt reflexe de preluare a guvernării, pentru că toată lumea s-a obişnuit să dea vina pe ”greaua moştenire”.

Tánczos Barna a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, despre mesajele social-democraţilor care susţin că au găsit în ministere facturi neplătite pentru firme sau pentru investiţii.

„Eu le recomand să nu exagereze, pentru că nu au lăsat nici dânşii niciodată niciun guvern sau nu au părăsit niciun guvern din care au făcut parte fără ca în momentul respectiv să existe facturi curente neplătite, să nu existe datorii la concediile medicale. Sunt temele curente ale oricărei administraţii. Vin facturi, le plăteşti mai târziu. TVA-ul în România cred că niciodată nu a fost restituit la zi ca să spui am închis pe 25 o lună şi pe 25 nu mai am nicio datorie faţă de nicio firmă din România. Este o provocare continuă pentru ANAF să scurteze perioada în care să restituie TVA-ul, mai ales datorită faptului că în foarte multe situaţii sunt solicitări de TVA care trebuie verificate că sunt fraude sau sunt suspiciuni de fraudă”, a explicat senatorul UDMR.

El a precizat că nu există nicio gaură în ministere.

„Nu există nicio gaură, din punctul meu de vedere. Nu au găsit altceva decât ce au lăsat în momentul în care alături de noi au votat bugetul actual. Ştiau exact care sunt capitolele bugetare, ştiau exact unde trebuie să ne încadrăm, ştiau exact care sunt limitările la începutul anului şi la fel ca şi noi ştiu foarte bine că rectificarea este necesară an de an tocmai pentru a regla anumite lucruri care nu au fost estimate perfect”, a explicat Tánczos Barna.

Întrebat de ce fac social-democraţii astfel de declaraţii, Tánczos Barna a răspuns: „Cred că sunt reflexe de preluare a guvernării. Aşa s-a obişnuit toată lumea să dea vina pe odioasa moştenire sau greaua moştenire. Nu există mai uşoară sau mai grea decât orice altă moştenire”