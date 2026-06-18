Tanczos: CE a extins interdicția la exportul de ovine și caprine din România către țările terțe, până la 31 decembrie 2026

Comisia Europeană (CE) a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026 și a menținut, totodată, interdicția deja existentă pentru livrările către statele-membre ale Uniunii Europene (UE), a anunțat joi ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

‘Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele-membre ale UE. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii. Este o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România. Restricția se aplică întregului teritoriu național, deși focarul este localizat și se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situații similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe’, a scris oficialul într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrului, România a devenit cel mai mare exportator de ovine din UE, cu contracte și exporturi-record în 2026 către piețele din afara Uniunii.

‘Sectorul ovin are o contribuție esențială la economia rurală. Măsurile de control al bolii trebuie să fie eficiente, dar și proporționale, astfel încât să protejeze sănătatea animalelor fără a afecta inutil competitivitatea fermierilor români și poziția României pe piețele internaționale’, a menționat Barna.

În context, demnitarul a subliniat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trebuie să prezinte de urgență Guvernului și Comisiei Europene un plan de acțiune ‘eficient, riguros și credibil’, care să demonstreze capacitatea autorităților de a controla și stopa răspândirea bolii, în așa fel încât restricțiile să fie limitate la zonele afectate, iar exporturile să poată fi reluate în cel mai scurt timp posibil.