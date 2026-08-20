Guvernul a aprobat distribuția bugetului către coordonatorii de reformă și/sau investiții pe PNRR revizuit

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre pentru modificarea anexei la HG nr. 1235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții.

‘Actul normativ aprobă distribuția bugetului către coordonatorii de reformă și/sau investiții, conform ajustărilor de ținte și jaloane ale PNRR, așa cum au fost aprobate prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE din 5 august 2026, ca urmare a faptului că PNRR nu mai este parțial realizabil din cauza unor circumstanțe obiective’, a precizat Executivul.

Ca urmare, se impune punerea în executare a noului cadru financiar, în condițiile în care termenul de finalizare a PNRR este 31 august 2026.

Prin Hotărârea Guvernului, se creează condițiile ca fiecare coordonator de reforme și/sau investiții să încheie PNRR în termenul limită, se explică într-un comunicat al Executivului.

Revizuirea PNRR a avut în vedere 94 de măsuri. Acestea au fost modificate, eliminate sau nou introduse, după cum urmează:

– 68 de măsuri au fost modificate pentru a implementa alternative mai bune care permit reducerea sarcinii administrative și simplificarea deciziei de punere în aplicare a Consiliului, atingând în același timp obiectivele măsurilor respective;

– 23 de măsuri nu mai pot fi atinse ca urmare a unor circumstanțe obiective, a unor întârzieri semnificative ale constructorilor sau a altor măsuri ce au afectat progresul în implementare, prin urmare au fost ajustate corespunzător;

– trei măsuri ce nu mai pot fi realizate au fost eliminate;

– două măsuri au avut majorare de buget alocat ca urmare a progresului în implementare înregistrat;

– patru măsuri noi au fost adăugate pentru a utiliza resursele eliberate.

Suma aferentă implementării PNRR revizuit este de 20.106.860.700 euro, din care componenta de asistență financiară nerambursabilă rămâne la 13.566.055.514 euro, iar componenta de împrumut revizuită este de 6.540.805.186 euro, a amintit Guvernul.