Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate cere criterii de risc verificabile în cazul rambursării TVA

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit (PACT) avertizează autoritățile că, în forma propusă privind combaterea fraudei în materie de TVA, criteriile analizate nu identifică frauda, ci selectează comportamente economice legitime, iar fiecare grup de criterii reproduce un mecanism pe care fie legiuitorul român, fie Curtea de Justiție a UE l-a demontat deja.

Conform unui comunicat, PACT a transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerului Finanțelor, în temeiul Legii nr. 52/2003, o analiză tehnică asupra criteriilor de risc propuse pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

Prima zonă semnalată de antreprenorii din contabilitate privește criteriile nr. 1-3, referitoare la acționari, asociați și administratori. Textele propuse nu prevăd niciun prag de participare la capital și nicio condiție privind exercitarea efectivă a administrării: chiar și un asociat minoritar de 10-15%, fără putere reală de decizie și care nu este ‘afiliat’ în sensul Codului fiscal, poate influența încadrarea societății în categoria de risc, precizează PACT.

În cazul criteriului 2, această încadrare poate apărea indirect, prin legătura unui asociat sau administrator cu o altă societate înscrisă în baza de date de risc, chiar dacă persoana respectivă nu figurează ea însăși în această evidență. PACT atrage atenția că o logică similară a fost utilizată în trecut prin Formularul 088, abrogat în 2017, iar proiectul actual riscă să o readucă într-o formă mai extinsă, cu efect asupra fiecărui decont de rambursare.

‘România a mai utilizat un mecanism care evalua compania prin profilul asociaților și administratorilor și prin legăturile lor cu alte firme: Formularul 088. A fost abandonat în 2017, tocmai pentru sarcinile administrative excesive pe care le genera. Nu este o soluție să reconstruim aceeași logică, într-o formă mai severă, aplicată recurent la fiecare rambursare. Riscul fiscal trebuie legat de faptă, de control efectiv și de operațiunile analizate’, a declarat Oana Luca, vicepreședintă PACT, citată în comunicat.

Analiza PACT semnalează probleme și în celelalte trei grupe de criterii analizate. Criteriile 5-7 transformă în risc regularizări de TVA impuse chiar de lege – precum pro-rata anuală sau ajustările pentru bunuri de capital -, creșteri ale rambursării generate de investiții sau exporturi și corectarea propriilor erori, fără niciun prag numeric, deși legiuitorul a definit deja ‘diferența semnificativă’ în alt context: minimum 20% și, cumulativ, minimum 5.000 lei.

‘Avem deja instrumentele digitale necesare – D406, RO e-Factura – pentru a concilia datele înainte ca o diferență explicabilă să fie transformată într-un semnal de risc. Obiectivul comun trebuie să fie un filtru care identifică frauda, fără să penalizeze activitatea economică legitimă. Acest lucru este posibil cu instrumentele existente, dacă analiza se bazează pe praguri clare, faptă proprie, cauzalitate și posibilitatea efectivă de contestare’, a declarat Loredana Mihăilă, membru fondator PACT.

Patronatul propune cuantificarea clară a tuturor pragurilor de ‘semnificativ’ și ‘frecvență ridicată’, concilierea obligatorie cu D406/SAF-T înainte de orice încadrare la risc și transformarea criteriilor automate în indicii care să fie evaluate individual, în funcție de cauzalitate. Organizația solicită, de asemenea, respectarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat, comunicarea oricărei înscrieri în baza de date printr-un act administrativ contestabil și neaplicarea noilor reguli deconturilor aflate deja în curs de soluționare.

PACT a solicitat o dezbatere publică înainte de adoptarea formei finale a ordinului, având în vedere amploarea modificării și termenul de doar 10 zile calendaristice de consultare, în plin sezon estival.

Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit reprezintă profesioniști și antreprenori din domeniul contabilității, fiscalității și auditului, este membru al Federației FICSIMM și afiliat Confederației Concordia.