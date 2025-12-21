Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze în Capitală va aduce, conform estimărilor, 15 milioane de lei la bugetul local

Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.

Reprezentanţii Primăriei Generale se aşteaptă ca taxa turistică de 10 lei pe noapte să aducă bugetului local 15 milioane de lei.

„15 milioane. Sunt buni şi aceştia, în situaţia de faţă. (…) Efectiv, orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează, pentru că va trebui să facem… nu va scăpa nicio instituţie, ca să fie foarte, foarte clar! Dacă putem 5%, 3%, 2%, de la fiecare în parte, se cumulează, de oriunde”, a afirmat Ciprian Ciucu sâmbătă după amiază.

Acesta a subliniat că taxa turistică se va aplica atât turiştilor străini, cât şi celor din ţară.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist.