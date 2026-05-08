Taxele vamale generalizate ale președintelui Trump, considerate din nou ilegale

Un tribunal american a decis joi că sunt ilegale taxele vamale temporare de 10% impuse în februarie de președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a înlocui suprataxele generalizate anulate de Curtea Supremă, notează AFP.

Conform Tribunalului pentru Comerț Internațional (CIT), guvernul american nu se poate sprijini pe o lege veche din 1974, menită să reechilibreze schimburile dintre Statele Unite și partenerii săi comerciali, pentru a impune taxe vamale nediscriminatorii.

Acesta reprezintă un nou eșec pentru președintele american care a plasat taxele vamale în centrul politicii sale de la revenirea la Casa Albă, la începutul anului 2025, și care amenință să impună unele noi.

Potrivit deciziei luate joi, cu un scor de doi judecători contra unu, suprataxa de 10% nu este conformă cu legea. Prin urmare, cele trei companii care au sesizat tribunalul nu mai trebuie să fie supuse unui astfel de cost suplimentar.

Tribunalul obligă, de asemenea, guvernul american să le ramburseze acestora, cu dobândă, taxele vamale percepute pe nedrept în ultimele două luni.

Deși hotărârea, care poate fi atacată cu apel, rămâne momentan limitată la acești trei reclamanți, ea creează un precedent juridic ce permite altor companii să conteste, la rândul lor, suprataxele vamale.