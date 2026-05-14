Trump promite un „viitor fabulos” pentru relațiile cu China

Președintele american Donald Trump i-a promis joi omologului său chinez Xi Jinping un ‘viitor fabulos’ între Statele Unite și China, făcând o serie de remarci conciliante care au părut să lase deoparte numeroasele tensiuni dintre cele două puteri, la deschiderea unui summit cu implicații globale, relatează AFP.

În ciuda primirii cu fast oferite lui Trump pentru această vizită de stat, gazda sa a menținut un ton mai sobru, obișnuit, invocându-l pe istoricul grec antic Tucidide pentru a reitera că China și Statele Unite ar trebui să fie ‘parteneri, nu rivali’.

Subiectele de dispută abundă: relațiile comerciale, războiul cu Iranul, Taiwanul, accesul la pământuri rare și semiconductori, inteligența artificială – toate subiecte cu ramificații internaționale.

Dincolo de natura excepțională a vizitei, prima a unui președinte american de la Trump însuși în 2017, summitul este prezentat pe scară largă drept o oportunitate pentru ambele părți de a menține o anumită stabilitate între cele două puteri economice de top din lume și de a nu exacerba crizele existente.

Xi Jinping i-a întins covorul roșu lui Donald Trump la sosirea acestuia la monumentala Marea Sală a Poporului, sediul puterii situat în inima capitalei, lângă vasta Piață Tiananmen, împodobită cu steaguri chineze și americane.

După ce au trecut în revistă o gardă militară sub sunetul unor salve de tun și au salutat o mulțime de copii care purtau flori și fluturau steagurile ambelor țări, scandând ‘Bun venit, bun venit, bun venit călduros!’, Xi și Trump s-au apucat rapid de treabă.

Înainte ca ușile să se închidă în fața jurnaliștilor, Trump, care crede cu tărie în relațiile personale dintre figuri puternice și își afirmă relația strânsă cu Xi, a subliniat că este ‘o onoare să fiu alături de el’ și ‘o onoare să-i fiu prieten’.

‘Relațiile dintre China și Statele Unite vor fi mai bune ca niciodată’, a spus el. ‘Vom avea un viitor fabulos împreună’, a adăugat Trump.

‘Am atât de mult respect pentru China, pentru munca pe care ați depus-o. Sunteți un mare lider, le spun tuturor’, a adăugat el.

Donald Trump nu a abordat în mod specific niciuna dintre disputele actuale, concentrându-se în schimb pe acordurile pe care speră să le vadă încheiate de numeroșii lideri de afaceri care îl însoțesc.

Pe lista de dorințe a Washingtonului se află acorduri în sectorul agricol, de exemplu, și poate confirmarea unei comenzi masive de aeronave de la Boeing. Trump speră, de asemenea, la promisiunea unor investiții chineze în Statele Unite.

În perioada premergătoare summitului, Beijinul și-a subliniat căutarea pentru ‘stabilitate’ .

Cele două superputeri au fost angajate într-un război comercial dur, marcat de tarife exorbitante și numeroase restricții, cu repercusiuni globale, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Xi și Trump au încheiat un armistițiu în octombrie, ale cărui consecințe se așteaptă să fie printre subiectele de discuție la summit.

Din octombrie, China a resimțit direct impactul altor politici urmate de Trump, în Venezuela și mai ales în Iran.

‘Trebuie să fim parteneri, nu rivali’, i-a spus Xi lui Trump.

‘Putem să ne unim forțele pentru a aborda provocările globale și a aduce o mai mare stabilitate lumii?’, a întrebat el, citând învățăturile lui Tucidide.

Xi Jinping s-a abținut de la manifestări personale de afecțiune pentru care nu este cunoscut în public, chiar dacă Donald Trump declarase la mijlocul lunii aprilie că președintele chinez îi va oferi o ‘mare îmbrățișare’ la Beijing.

Xi va găzdui un banchet în onoarea lui Trump joi seara. Vineri, va împărți ceaiul și apoi prânzul cu acesta.

Conform administrației SUA, Donald Trump intenționează să facă presiuni asupra Chinei, un partener strategic și economic cheie al Iranului – ea este principalul importator al petrolului acestuia – pentru a-și folosi influența în rezolvarea crizei din Golf.

‘Sperăm să-i convingem să joace un rol mai activ în a determina Iranul să renunțe la ceea ce face în prezent și la ceea ce încearcă să facă în Golful Persic’, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pentru Fox News, conform unui fragment dintr-un interviu înregistrat în timpul zborului spre China.

Trump a declarat săptămâna aceasta că va avea ‘o lungă conversație’ cu Xi Jinping despre Iran.

O atenție specială va fi acordată pozițiilor privind Taiwanul, pe care China îl consideră parte a teritoriului său și al cărui principal susținător sunt Statele Unite.