Telemunca, printre măsurile de economisire a energiei pe care Comisia Europeană le-ar putea propune statelor UE

Comisia Europeană intenționează să includă telemunca o zi pe săptămână într-o serie de propuneri pe care le va prezenta, cu obiectivul ca statele UE să economisească energia în contextul deficitului de combustibili provocat de războiul din Orientul Mijlociu, propuneri care însă nu vor avea caracter obligatoriu, relatează joi agenția EFE.

Comisia Europeană nu va face niciodată o ‘microgestiune’ pentru cetățenii statelor UE și nici nu le va spune cum să-și trăiască viața, au declarat surse comunitare agenției EFE despre comunicarea pe care Comisia o va prezenta miercurea viitoare, ce ar mai putea cuprinde recomandări precum limitarea călătoriilor de afaceri neesențiale și promovarea transportului public.

Informațiile despre o presupusă intenție a Comisiei Europene de a impune o zi de telemuncă pe săptămână au determinat-o pe purtătoarea de cuvânt a guvernului spaniol, Elma Sainz, să facă apel la ‘prudență și precauție’ față de dezbaterea unor măsuri incluse în proiecte care nu au fost încă prezentate oficial.

Documentul așteptat din partea Comisiei Europene, care nu va avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, va include recomandări fundamentate pe planul de economisire a energiei publicat luna trecută de Agenția Internațională a Energiei (AIE).

Această agenție a sugerat creșterea telemuncii acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 kilometri pe oră, promovarea transportului public, circulația alternativă a autoturismelor în marile orașe (o zi să circule cele cu număr impar și în ziua următoare cele cu număr par) și evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative, printre alte măsuri.

Este greșit să spunem că Bruxelles-ul obligă oamenii să scadă temperatura în locuințe sau la locul de muncă, mai afirmă sursele comunitare, subliniind că recomandările sunt inspirate de ‘experiența foarte bună’ a măsurilor luate în timpul crizei provocate de creșterea prețurilor energiei în anul 2022, când UE a reușit să își reducă cu 13% consumul de gaze.

În orice caz, comunicarea pe care Comisia Europeană o va prezenta miercuri va avea rolul de material de dezbatere pentru șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale UE, care se întâlnesc joia și vinerea viitoare la un summit informal în Cipru.

Încă la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, Comisia Europeană a susținut că în stadiul actual nu există vreun risc de criză energetică, dar că situația s-ar putea schimba în funcție de cât timp Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Deocamdată, Bruxelles-ul a recomandat statelor UE să economisească energia și să își umple depozitele de gaze