Termocentralele pe cărbune din China au redus producția de energie în 2025

Producția de energie electrică a termocentralelor pe bază de cărbune din China a scăzut cu aproape 2% în 2025, în pofida creșterii cererii de energie în cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră din lume, arată datele analizate de AFP.

Acesta este primul declin al acestui tip de producție de energie în ultimii șase ani, analiștii menționând că este și prima dată când o astfel de producție a scăzut deși cererea de energie a crescut.

Cărbunele a fost principala sursă de producție de energie electrică a Chinei timp de decenii, dar ponderea sa în mixul energetic al țării a scăzut în ultimii ani, pe fondul creșterii rapide a energiei fotovoltaice și eoliene.

Producția de energie electrică pe bază de cărbune a scăzut cu 1,9% în 2025 față de anul precedent, în ciuda unei creșteri de cinci procente a consumului de energie electrică, potrivit Consiliului Electricității din China (CEC), o asociație profesională națională pentru industria energetică.

Sursele de energie curată, în special energia eoliană, fotovoltaică și biomasă, au absorbit o mare parte din cerere, reprezentând 97,1% din consumul nou de energie electrică anul trecut, a informat CEC într-un raport.

Înainte de 2019, statisticile oficiale chineze măsurau producția de energie pe bază de cărbune împreună cu cea pe bază de gaze și petrol, ceea ce face dificilă realizarea de comparații între cifrele anuale doar pentru cărbune.

O analiză realizată de Lauri Myllyvirta de la Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat arată că este vorba despre primul declin anual înregistrat după 2015, când cererea de electricitate a scăzut în urma crizei financiare din 2008.

Cu toate acestea, în 2025, ‘creșterea producției de energie electrică a instalațiilor fotovoltaice, eoliene și nucleare a acoperit complet creșterea cererii, iar revenirea producției hidroelectrice a contribuit la reducerea consumului de gaze’, a declarat Myllyvirta.

Anul trecut, China a instalat capacități fotovoltaice record de 315 gigawați și 119 gigawați de capacități eoliene, mai mult de 80% din capacitatea totală nou instalată în China, potrivit CEC.

Totuși, China a adăugat anul trecut și 93 de gigawați de capacități de producție de energie pe bază de gaze și cărbune, cu 75% mai mult decât în 2024, existând perspectiva ca multe centrale să funcționeze sub capacitatea lor și să devină obstacole în calea extinderii energiei curate.

Cărbunele a fost responsabil 51% din producția totală de energie a Chinei în 2025, în scădere cu zece puncte procentuale față de 2020, potrivit CEC.

În calitate de cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră din lume, China și-a stabilit ca obiectiv limitarea emisiile de carbon până în 2030, de a le reduce cu cel puțin 7% până în 2035 și de a atinge neutralitatea climatică până în 2060.