Tesla pierde teren la bursă după un profit net trimestrial sub așteptări

Grupul american Tesla, specializat în vehicule electrice și stocarea energiei, a anunțat miercuri seara un profit net sub așteptări pentru al doilea trimestru, în pofida unei creșteri a vânzărilor, ceea ce a dus la scăderea acțiunilor sale la bursa de pe Wall Street, informează AFP.

În al doilea trimestru al acestui an, veniturile Tesla au crescut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 28,24 miliarde de dolari, dar cu toate acestea profitul net a scăzut cu 17%, până la 1,15 miliarde de dolari.

Analiștii FactSet mizau pe o cifră de afaceri de 26,42 miliarde de dolari, și un profit net de 1,82 miliarde de dolari. În consecință, în tranzacțiile ulterioare închiderii Bursei de Valori de la New York, acțiunile Tesla au scăzut cu 4,08%.

Tesla a livrat 480.126 de vehicule la nivel mondial în trimestrul al doilea, peste estimările analiștilor de pe Wall Street și peste cele 384.122 de vehicule livrate în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, profitabilitatea companiei a fost afectată în al doilea trimestru nu numai de un preț unitar mai mic de vânzare a vehiculelor sale, din cauza ofertelor promoționale, ci și de veniturile mai mici generate din vânzarea de credite de poluare și de o problemă de stocare a energiei care a dus la o suprataxă excepțională legată de garanție.

Un subiect urmărit îndeaproape de piețe este lansarea software-ului de conducere autonomă (FSD) care, de la începutul anului 2025, este disponibil doar printr-un abonament lunar în multe țări. Anterior, era posibilă și efectuarea unei plăți unice, la momentul achiziției, de aproximativ 8.000 de dolari.

Potrivit directorului financiar de la Tesla, Vaibhav Taneja, software-ul de conducere autonomă a fost activat pe 55% dintre vehiculele noi livrate în America de Nord în al doilea trimestru. Acum este activ pe aproape 1,5 milioane de Tesla la nivel mondial.

Vaibhav Taneja a confirmat, de asemenea, cheltuieli de capital de peste 25 de miliarde de dolari în 2026, precizând că acestea vor ‘crește în continuare în următorii doi sau trei ani’.

Întrebat despre o potențială achiziție a Tesla de către SpaceX, care a cumpărat deja startup-ul xAI și rețeaua socială X, o companie condusă tot de Elon Musk, acesta a recunoscut că există ‘numeroase colaborări pe multe fronturi’ între cele două companii. ‘Și există o suprapunere tot mai mare’, a spus Musk, care a adăugat însă că o conferință telefonică cu analiștii nu este cadrul potrivit pentru a discuta o astfel de tranzacție.

Speculațiile despre o fuziune au crescut de la listarea la bursă record a SpaceX din iunie.

Între timp, ‘trimestrul al doilea a fost unul solid pentru afacerile noastre principale în industria auto, energie și servicii, precum și pentru inițiativele de producție, infrastructură și inteligență artificială’, a comentat Tesla într-un comunicat, adăugând că ‘prioritatea rămâne consolidarea’ acestor afaceri.