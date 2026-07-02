Înmatriculările Tesla pe piața europeană au crescut în iunie

Producătorul american de vehicule electrice (EV) Tesla a înregistrat în iunie o creștere a înmatriculărilor pe câteva piețe europene, extinzând redresarea vânzărilor în regiune înaintea publicării raportului privind rezultatele din trimestrul doi, transmite Reuters.

Luna trecută, înmatriculările Tesla au crescut cu 39% în Danemarca, cu 56% în Suedia și cu 5,6% în Spania, conform datelor bilstatistik.dk, Mobility Sweden și ANFAC, în timp ce în Franța avansul a fost de peste 50%.

Redresarea vine după o perioadă slabă a Tesla în Europa, unde a pierdut anul trecut din cota de piață, după ce unii consumatori au reacționat la opiniile politice ale directorului general Elon Musk.

Franța a fost un impuls pentru Tesla, a apreciat Rico Luman, economist la ING, cererea fiind sprijinită de subvențiile pentru achiziționarea vehiculelor electrice și electrificarea mai rapidă a flotelor companiilor.

În Norvegia, unde aproape toate automobilele înmatriculate în 2025 au fost electrice, înmatriculările Tesla au scăzut în ritm anual cu 43% luna trecută, conform datelor OFV. Reducerea subvențiilor pentru achiziționarea vehiculelor electrice în 2026 a dus la o încetinire temporară a pieței, susține Luman.

Analiștii se așteaptă ca Tesla să raporteze o creștere a livrărilor de 5% pe plan global, în trimestrul doi din 2026, pe fondul evoluțiilor bune din Europa. Înmatriculările de vehicule electrice pe baterii în Europa au urcat în mai cu 39,1%, arată datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Marea Britanie și Germania, cele mai mari piețe auto europene, vor publica spre finalul săptămânii datele privind înmatriculările în iunie.

Tesla a ajuns în Europa la o cotă de piață de 1,9% în primele cinci luni din 2026.

Evaluarea Tesla, de 1.400 miliarde de dolari, se datorează în principal ambițiilor sale viitoare, chiar dacă vânzările auto încă rămân baza veniturilor.