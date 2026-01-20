Tesla, printre primii beneficiari ai deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice din China

Tesla ar urma să fie unul din primii producători auto care vor beneficia de pe urma deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice (EV) produse în China, datorită eforturilor timpurii de a livra mașini de la fabrica sa din Shanghai și a înființării unei rețele de vânzări canadiene, susțin experții, transmite Reuters.

Conform acordului anunțat în 16 ianuarie, Canada va permite ca până la 49.000 vehicule să fie importate anual din China cu taxe vamale de 6,1% pe baza clauzei națiunii cele mai favorizate (NMF). Cota ar putea crește în următorii cinci ani, ajungând la 70.000 vehicule, a declarat premierul canadian Mark Carney.

Totuși, una din condițiile acordului prevede că jumătate din cotă va fi pentru vehiculele cu un preț de sub 35.000 dolari canadieni (CAD), sau 25.189 dolari SUA. Prețurile mașinilor Tesla depășesc acest prag.

În timp ce mulți producători auto din China sunt dornici să profite de ocazia de a-și majora exporturile, Tesla este avantajată de faptul că în 2023 a adus utilaje moderne la Shanghai, cea mai mare și cea mai rentabilă fabrică a sa din lume, pentru a construi și exporta o versiune Model Y pentru piața canadiană.

Tot în 2023 producătorul auto american a început să trimită mașini din Shanghai în Canada, majorând importurile din China către cel mai mare port canadian, Vancouver, cu 460% în ritm anual, la 44.356 unități în 2023.

Dar în 2024 a oprit importurile și a început să livreze mașini din uzinele sale din SUA și Germania, după ce Ottawa a impus taxe vamale de 100%.

Tesla livrează acum în Canada Model Y produs în Berlin, dar mai multe variante, cum ar fi Model 3, sunt produse în China.

‘Acest nou acord ar putea permite reluarea rapidă a acestor exporturi’, a apreciat Sam Fiorani, de la firma AutoForecast Solutions.

În prezent, Tesla are o rețea de 39 de magazine în Canada, în timp ce rivalii din China, cum ar fi BYD și Nio, nu au încă reprezentanțe de vânzări.

‘Într-adevăr Tesla este avantajată, oferă puține modele, versiuni, are linii simple de producție, având astfel flexibilitate pentru a vinde mașinile produse în orice țară pe orice piață, obținând cea mai bună rentabilitate’, a afirmat Yale Zhang, director la firma chineză de consultanță AutoForesight.

Tesla nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.

Alte mărci care exportau în Canada mașini fabricate în China înainte de taxele vamale erau Volvo și Polestar, deținute de grupul chinez Geely.

Volvo și Polestar nu au răspuns solicitărilor Reuters de a face comentarii.

‘Beneficiarii noului acord vor fi probabil producătorii auto din China și clienții canadieni care caută vehicule pe segmentul entry-level’, susține Fiorani.

Principalul grup auto chinez, BYD, produce autobuze electrice în fabrica sa din Ontario, Canada.

Oficialii administrației Trump au criticat decizia Canadei.