Tesla vrea să investească 20 de miliarde de dolari pentru a trece dincolo de mașinile conduse de oameni

Grupul american Tesla intenționează să-și dubleze cheltuielile de capital în acest an, până la un nivel record de peste 20 de miliarde de dolari, însă doar o mică parte din acești bani va fi direcționată către afacerea sa tradițională, care constă în vânzarea de vehicule electrice, transmite Reuters.

Compania, care anul trecut a pierdut titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în fața companiei chineze BYD, își reorientează investițiile către domenii de afaceri inovatoare, cum ar fi vehiculele complet autonome și roboții umanoizi, conform comentariilor făcute miercuri de directorii Tesla la conferința de prezentare a rezultatelor financiare.

Un exemplu al acestei schimbări a venit de la directorul general Elon Musk, care a declarat că Tesla va înceta producția SUV-urilor Model X și a sedanurilor Model S și va folosi spațiul de la fabrica sa din California pentru a produce roboți umanoizi.

‘Anul acesta va fi unul cu cheltuieli mari de capital. Facem investiții mari pentru un viitor de poveste’, a spus Musk.

Cea mai mare parte a investițiilor record va fi făcută pentru linii de producție pentru Cybercab, un vehicul complet autonom fără volan și pedale, camionul electric Semi, roboții Optimus și fabrici pentru producția de baterii și litiu, a precizat directorul financiar Vaibhav Taneja.

Tesla se bazează încă pe vehicule electrice conduse de oameni pentru majoritatea vânzărilor sale, însă valoarea de piață a companiei depășește cu mult orice alt producător auto, plasându-o mai aproape de marile companii de tehnologie. O mare parte din această valoare depinde de încrederea investitorilor că Musk va îndeplini promisiunile ambițioase de a livra taxiuri fără șofer și roboți umanoizi, grație investițiilor companiei în inteligența artificială.

Andrew Rocco, analist la Zacks Investment Research, a declarat că, în opinia sa, cele 20 de miliarde de dolari americani sunt ‘cheltuieli necesare’. ‘Dacă Optimus va fi un produs bestseller, inteligența artificială trebuie instruită cât mai bine posibil’, a spus Rocco, adăugând că cheltuielile planificate îi dau încredere că ‘termenele uneori flexibile ale lui Musk vor fi de fapt respectate’.

Cele 20 de miliarde de dolari reprezintă mai mult decât dublul cheltuielilor de capital făcute de Tesla anul trecut, 8,5 miliarde de dolari, și semnificativ peste recordul anterior de 11,3 miliarde de dolari, stabilit de Tesla în 2024.

Directorul financiar Taneja a declarat că Tesla are la dispoziție peste 44 de miliarde de dolari pentru a-și finanța investițiile. El a semnalat că acest an nu este probabil sfârșitul creșterii cheltuielilor, adăugând că firma ar putea încerca să finanțeze investițiile ‘prin mai multe datorii sau prin alte mijloace’.

La rândul său, Musk a spus că Tesla a decis să se angajeze în unele dintre proiectele de cheltuieli mai degrabă ‘din disperare’. ‘Pentru numele lui Dumnezeu, există altcineva care poate să construiască aceste lucruri?’, a spus Musk, referindu-se la cheltuielile pentru catozi de baterii și rafinarea litiului. ‘Este foarte greu să construiești aceste lucruri’, a subliniat Musk.