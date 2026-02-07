TikTok contrazice Comisia Europeană în legătură cu ‘adicția’ provocată de designul rețelei de socializare

Platforma chineză TikTok a afirmat vineri că ancheta efectuată de Comisia Europeană, care consideră că această rețea socială are un design ce le provoacă ‘dependență’ utilizatorilor săi, se bazează pe ‘o descriere categoric falsă și total nefondată’, relatează agenția EFE.

‘Vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste concluzii prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție’, a transmis un purtător de cuvânt al TikTok într-un comunicat.

Comisia Europeană a concluzionat vineri că mai multe dintre caracteristicile platformei, precum ‘derularea infinită’, redarea automată a videoclipurilor, notificările și sistemul său ‘foarte personalizat’ de recomandare a conținuturilor favorizează dependența utilizatorilor și pot conduce la efecte negative ‘fizice și mentale’, mai ales în rândul minorilor.

Toate acestea pot ‘conduce la un comportament compulsiv și la reducerea autocontrolului în rândul utilizatorilor’, a apreciat Comisia Europeană, adăugând că își bazează această evaluare pe studii științifice și a acuzat TikTok că ignoră măsurile pe care le-ar putea întreprinde pentru a preveni aceste riscuri.

Concret, executivul comunitar consideră că instrumentele destinate reducerii timpului de utilizare a platformei sunt ineficiente, întrucât sunt ‘foarte ușor’ de dezactivat și nici sistemele de control parental nu funcționează, pentru că acestea din urmă necesită ca părinții să aibă cunoștințele necesare utilizării lor.

Comisia Europeană consideră astfel că TikTok încalcă Regulamentul Uniunii Europene privind serviciile digitale (DSA) și a cerut platformei să-și modifice designul. Dacă TikTok nu se conformează, sau Comisia Europeană nu este mulțumită de modificările propuse, aceasta din urmă ar putea amenda TikTok cu până la 6% din cifra sa de afaceri încasată la nivel global.