Tomac: Îmi doresc ca USR să susțină Cabinetul pe care îl propun. Plec cu speranță și încredere

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat luni, după întâlnirea cu liderii USR, că este încrezător în privința faptului că membrii acestui partid vor susține în Parlament Cabinetul pe care îl va propune.

‘Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate. Dincolo de motivele legitime de a-și exprima rezervele față de anumite chestiuni, pe care le-am clarificat, sper, eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și oameni care prețuiesc această țară; cred și își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun. Mi-aș dori foarte mult ca și pe mai departe să pot colabora, la fel de strâns cum am colaborat în toți acești ani, cu USR. (…) Plec cu speranță și evident că îmi doresc ca USR să susțină Cabinetul pe care îl propun. Plec cu speranță și încredere că, dincolo de frământările politice, trebuie să privim spre interesul național al României și să dăm țării un Guvern’, a arătat Tomac în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR.

El a subliniat că România se află într-un ‘moment de criză politică fără precedent’ și că este nevoie de un guvern ‘stabil, capabil să ia decizii’ în interesul României.

‘Am prezentat domnului președinte Dominic Fritz motivele pentru care am acceptat această uriașă responsabilitate de a forma un Cabinet de miniștri, într-un moment de tensiune pentru clasa politică; motivele pentru care voi merge în Parlament cu un Guvern tehnic, nu politic; motivul pentru care cred că România are nevoie de un Guvern funcțional; motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate și de garanția că viața lor nu va merge într-o direcție greșită; motivele pentru care cred că suntem o națiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic’, a spus Tomac.

Întrebat dacă se va prezenta în fața Parlamentului, chiar dacă nu va avea garanția unei majorități, el a răspuns că da.

‘Sunt un om asumat, responsabil. Merg până la capăt pe această linie. Obligația mea este să informez partidele cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus. Obligația mea este să informez cetățenii că există o soluție pentru a ieși din această situație de blocaj. Sunt onorat de încrederea cu care m-a învestit domnul președinte Nicușor Dan. Și cred că în momentul de față aceasta este soluția cea mai potrivită pentru a împinge lucrurile înainte, și pentru că termenele pe care le avem ne presează să ieșim din acest impas’, a mai spus el.

Premierul desemnat a punctat că nu va include în Cabinet niciun membru cu carnet de partid din actualul Parlament. El a precizat că PMP, la ultimele alegeri la care a participat, a obținut aproape 5%.

‘Sunt bani pe care UE este dispusă să ni-i ofere. Avem de închis urgențe care ne presează. Fiecare zi în care nu avem Guvern este o zi mai rea pentru fiecare cetățean român. De aceea mi-am asumat această responsabilitate. Sunt conștient de situația prin care trece țara. Îmi doresc să continuăm lucrurile bune și îmi doresc ca partidele să îmi acorde această șansă, de a debloca situația în care ne aflăm’, a explicat el.

Din delegația USR care s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac au făcut parte: președintele USR, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, vicepremier Radu Miruță, lidera deputaților USR, Diana Stoica, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Biroului Național al partidului.