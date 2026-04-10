Transportul rutier de pasageri a scăzut cu 4,2%, în 2025

Transportul rutier de pasageri a înregistrat o scădere cu 4,2% în 2025, comparativ cu anul anterior, în ceea ce privește numărul de pasageri transportați, în timp ce parcursul acestora a crescut cu 7,5%, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, distanța medie de transport a unui pasager a fost superioară anului 2024 cu 12,1%.

În ceea ce privește transportul rutier de mărfuri, acesta a înregistrat creștere cu 2,1% în cazul volumului mărfurilor transportate, comparativ cu anul 2024. Din totalul de 329,371 milioane tone mărfuri transportate, 82,5% au fost înregistrate în transport național. Parcursul mărfurilor a crescut cu 2,8% față de anul precedent, în transport național înregistrându-se creștere cu 2,7%.

În 2025, în transportul rutier național, 59,1% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanțe între 1-49 km, 23,6% pe distanțe cuprinse între 50-149 km și 13,5% pe distanțe cuprinse între 150-499 km.

Diviziunile de mărfuri cu cele mai însemnate ponderi în volumul total de mărfuri transportate au fost minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare de carieră; turbă; uraniu și thoriu (31,5%) și alte produse minerale nemetalice (18,8%). În ceea ce privește parcursul mărfurilor, diviziunile care au deținut cele mai mari ponderi în total parcurs au fost: un amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună (33,9%) și produse alimentare, băuturi și tutun 12,5%.

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,7% din total, iar în ceea ce privește destinația, 17,5% din total mărfuri au fost înregistrate în transport internațional. Din totalul mărfurilor în transport rutier internațional, respectiv 57,708 milioane tone, transportul între state terțe a reprezentat 48,9%, cabotajul 20,6% și mărfurile încărcate 16,7%.

În transportul rutier internațional de mărfuri, 96,3% din totalul mărfurilor descărcate au provenit din state membre ale Uniunii Europene și 94,8% din totalul mărfurilor încărcate au avut ca destinație state membre ale UE. Cele mai mari cantități de mărfuri descărcate au provenit din Germania (20,8%), Italia (15%) și Ungaria (14,4%), iar în ceea ce privește încărcările, 19,6% din volumul mărfurilor au avut ca destinație Italia, 16,6% Germania și 16,3% Ungaria.