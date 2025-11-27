Tranzacțiile scad ușor, dar prețurile imobiliarelor rămân ridicate. Cum arată accesibilitatea locuințelor în România

Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă în care echilibrul este tot mai dificil de menținut. Digitalizarea accelerată, schimbările din comportamentul cumpărătorilor, modificările legislative, accesul îngreunat la finanțare și presiunea tot mai mare pe vânzări arată nevoia unor soluții integrate și a unor parteneriate solide între actorii din industrie. În acest context, conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, a reunit lideri și specialiști pentru a analiza perspectivele anului 2026 și măsurile necesare pentru a întări încrederea cumpărătorilor și a profesioniștilor din domeniu.

În cadrul dezbaterilor, Alexandru Pricop, Managing Partner SVN România, a ținut să clarifice situația reală a tranzacțiilor imobiliare. „Aș dori să fac o corecție în ceea ce privește numărul de tranzacții la nivel național. Scăderea este, conform datelor ANCP, de doar 2,7%. 2,7% înseamnă nici măcar o corecție, se încadrează în marja de eroare”, a explicat acesta, subliniind că piața nu se confruntă cu o criză semnificativă.

Diferențele devin mai vizibile în București, unde tranzacțiile din primele zece luni ale anului au scăzut cu aproximativ 5,7% față de perioada similară din 2023, adică în jur de 46.000 de locuințe vândute. „Aș vrea să vă mai spun câteva cifre care sunt foarte importante și care pot crea o imagine concludentă asupra trendului în ceea ce privește prețurile. Noi avem de aproximativ 10 ani un indice pe care îl calculăm, indicele salariilor, măsoară impactul salariilor asupra prețului unui apartament.

Conform calculelor noastre, în momentul de față, pentru a-ți cumpăra un apartament și când vorbesc despre un apartament, mă raportez la o medie de aproximativ 55m² în București, dar chiar și la nivel național, în momentul de față, ai nevoie de aproximativ opt salarii”, a precizat el.