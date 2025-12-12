Trecerea la euro ar putea crește prețurile la vacanțe în Bulgaria

Trecerea la moneda euro ar putea crește în primăvară cu aproximativ 5-10% prețurile pentru următorul sezon de vacanțe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.
Trecerea la moneda euro ar putea crește în primăvară cu aproximativ 5-10% prețurile pentru următorul sezon de vacanțe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.
Banca centrală a Rusiei spune că planurile UE de a-i utiliza activele sunt ilegale
INS: Salariul mediu net a crescut la nivel național cu 4,3%, la 5.492 de lei, în octombrie
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna noiembrie, cu 62,36% în ritm anual
CFA România: 80% dintre tinerii din Generația Z fac mai multe cumpărături de Crăciun și de Revelion
Amazon anunţă investiţii uriaşe de 35 de miliarde de dolari în India, cu accent pe infrastructura cloud şi inteligenţă artificială
Kazahstanul își va reduce producția de petrol în 2026 din cauza lucrărilor de întreținere la câmpurile petrolifere
OpenAI lansează GPT-5.2, noul său model avansat de inteligenţă artificială, cu performanţe superioare pentru utilizarea profesională
Eli Lilly raportează rezultate record pentru noul său medicament împotriva obezităţii, cu pierdere în greutate de până la 28,7% în studiul finalizat
De ce ecranul te poate sabota: importanța documentului tipărit în procesul de verificare și analiză a proiectelor
Disney acuză Google de încălcarea drepturilor de autor
Cum alegi cadoul perfect pentru adolescenți fără să pari depășit de vremuri
Utilizarea motorului cu combustie în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride
ANPC a aplicat amenzi de 3,2 milioane de lei marilor retaileri din București, în doar două zile
Disney investește un miliard de dolari în OpenAI
AFM a aprobat noi finanțări, în valoare de 4,52 milioane de lei, în Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice
Nazare: Reconstrucția Ucrainei este un proiect continental al cărui succes va influența peisajul economic și de securitate al Europei
Președintele ANAF: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală
Ministrul Educației continuă demersurile pentru suplimentarea burselor studențești din fonduri europene
BCE propune simplificarea regulilor pentru bănci
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în noiembrie