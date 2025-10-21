Trump anunţă că urmează să efectueze o vizită în China la începutul lui 2026

Preşedintele american Donald Trump anunţă că urmează să efectueze o vizit în China – la începutul anului viitor -, pentru a se întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, cu care urmează să se întâlnească mai întîi în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) la sfârşitul lui octombrie, relatează AFP.

”Am fost invitat în China şi mă voi duce cu siguranţă la începutul anului viitor. Este aproape organizat”, a declarat preşedintele american presei, în compania premierului australian Anthony Albanese, pe care l-a primit la Casa Albă.