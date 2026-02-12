Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie produsă în termocentralele pe bază de cărbune

Președintele american Donald Trump urmează să anunțe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanțare guvernamentală și a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcționează pe bază de cărbune, transmite Bloomberg.

Potrivit unui oficial de la Casa Albă, inițiativa va lua forma unui ordin executiv, prin care Trump îi va ordona secretarului Apărării, Pete Hegseth, să încheie acorduri pentru achiziționarea de energie electrică de la termocentralele pe cărbune. Ordinul ar urma să fie motivat prin Legea privind producția de apărare din 1950, care îi conferă președintelui puterea de a oferi industriilor private direcții pe motive de securitate națională, a adăugat oficialul, care a dorit să își păstreze anonimatul.

De asemenea, Trump ar urma să anunțe miercuri o serie de planuri ale Departamentului Energiei de a distribui 175 de milioane de dolari pentru a finanța modernizarea a șase centrale pe cărbune din Kentucky, Carolina de Nord, Ohio, Virginia și Virginia de Vest.

Oficial, Casa Albă a anunțat că va organiza, miercuri, un eveniment pentru promovarea surselor de energie pe bază de cărbune.

Directori de companii din domeniul cărbunelui, mineri și lideri din industria energetică urmează să viziteze Casa Albă în timp ce Trump va face anunțurile. Măsurile reprezintă cele mai recente eforturi ale președintelui de a revigora un sector al cărbunelui aflat în declin, la mai mult de un deceniu după ce și-a făcut prima campanie pe baza promisiunilor de a-i readuce pe mineri la lucru.

Însă, eforturile lui Trump din primul mandat de a revitaliza mineritul de cărbune au stagnat în mare parte, mai ales pe fondul agitației create în ultimii ani de ieftinirea gazelor naturale și a energiei fotovoltaice, precum și a îngrijorărilor din ce în ce mai mari cu privire la încălzirea globală, provocată de arderea combustibililor fosili. Acum, sprijinul lui Trump pentru cărbune se împletește cu încercarea sa de a câștiga o cursă a inteligenței artificiale împotriva Chinei, precum și cu dorința de a calma îngrijorările americanilor cu privire la creșterea facturilor la electricitate, înainte de alegerile din noiembrie.