Turcia a înregistrat 64 milioane de vizitatori, anul trecut, în timp ce veniturile din turism au ajuns la 54,9 miliarde de euro

Turcia a avut anul trecut 64 milioane de vizitatori, iar veniturile din turism au ajuns la 54,9 miliarde de euro, a anunțat ministrul Dezvoltării, Mehmet Nuri Ersoy, informează publicația Kathimerini.

Oficialul se așteaptă ca țara să ajungă în 2026 la venituri din turism de 57 miliarde de euro.

Conform Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), Turcia se situa în 2017 pe locul opt în rândul țărilor cu cei mai mulți turiști și a urcat pe locul patru până în 2024, a explicat Ersoy. În privința veniturilor din turism, Turcia era pe locul 15 în 2017 și pe șapte în 2024.

Oficialul a declarat că Turcia a dezvoltat capacități solide de gestionare a crizelor, iar sectorul turismului se extinde dincolo de ‘mare, nisip și soare’, pe segmentul turismului cultural și religios, ecoturismului, arheologie, turism medical, gastronomie, turism de afaceri, croaziere și turism în perioada iernii.

El a adăugat că programele ‘Moștenire pentru viitor’ și ‘Noaptea muzeelor’ sunt printre exemplele de succes ale Turciei.

În 2025, cei mai mulți turiști au venit din Rusia (6,9 milioane), Germania (6,75 milioane) și Marea Britanie (4,27 milioane).