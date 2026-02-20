Turcia vrea să-și crească producția de electricitate pe bază de cărbune chiar în timp ce găzduiește COP31

Kaddafi Polat vorbește rareori despre sănătatea sa după mai multe decenii în care a respirat aerul poluat care acoperă satul său amplasat sub coșurile impunătoare ale unei centrale electrice pe cărbune din sudul Turciei, ceea ce îl îngrijorează cel mai mult este sănătatea copiilor săi, informează AFP.

Un praf fin se așterne pe mașini, pe rufe și pe străzile înguste din Cogulhan, un sat din districtul Afsin din provincia Kahramanmaras.

Afsin-Elbistan este una dintre cele mai poluante centrale electrice din țară, potrivit grupurilor de mediu. Și, chiar dacă Turcia va găzdui următoarea Conferință a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP) în noiembrie, guvernul vrea să extindă această termocentrală.

‘Când autobuzul sosește dimineața, praful zboară peste tot’, declară Kaddafi Polat, în vârstă de 52 de ani. ‘Copiii respiră acest aer. Ce se va întâmpla cu ei când vor avea 30 sau 40 de ani?’, se întreba el.

Majoritatea celor zece mii de locuitori ai localității au fugit din cauza poluării. Au mai rămas doar câteva sute.

‘A trăi aici este o sinucidere. Am văzut poluarea transformând totul: oamenii, animalele, pământul și chiar copacii’, spune Kaddafi Polat.

Centrala electrică semi-publică Afsin-Elbistan, deschisă în 1984, este una dintre cele mai mari din Turcia. Produce 2.795 de megawați de electricitate prin arderea lignitului, cea mai poluantă formă de cărbune, extras din bazinul Afsin-Elbistan, unde sunt concentrate 40% din rezervele țării.

Anunțul guvernului privind o extindere a centralei a alarmat grupurile de mediu și a stârnit îngrijorări, în timp ce Turcia se pregătește să găzduiască COP în noiembrie, cu tranziția energetică ca temă majoră.

‘Dacă Turcia își asumă președinția COP31, pretinzând că este un lider climatic, dar continuă să investească în combustibili fosili, inclusiv cărbune, va trebui să rezolve acest paradox’, a declarat pentru Emel Turker Alpay, responsabil la Greenpeace Turcia.

Cărbunele a fost responsabil pentru o treime din producția de energie electrică a Turciei în 2025, conform cifrelor de la Ministerul Energiei.

Întrebat săptămâna trecută despre dependența tot mai mare a țării de cărbune, ministrul Mediului, Murat Kurum, care este așteptat să prezideze COP, a declarat că ‘problema nu poate fi redusă la combustibili fosili’, în timpul unei conferințe de presă la Istanbul alături de președintele Conferinței ONU privind Schimbările Climatice, Simon Stiell.

Pentru Lutfi Tiyekli, directorul Asociației Medicale Kahramanmaras, guvernul ‘trebuie să aleagă între electricitatea de la această centrală electrică și sănătatea publică’.

Poluarea aerului rămâne mult peste pragurile de siguranță definite de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit lui Deniz Gumusel de la Platforma pentru Dreptul la Aer Curat. Nivelurile de particule fine sunt de 2,5 până la 3 ori mai mari, a spus ea. Nivelurile de particule PM10 sunt de peste opt ori mai mari decât limita recomandată de OMS (15 micrograme/m3).

Pentru Mehmet Dalkanat, extinderea centralei de la Afsin-Elbistan ar fi o lovitură fatală pentru sat. ‘Construirea unei noi centrale electrice aici, când lumea se îndepărtează de cărbune, ar condamna regiunea’, insistă el.