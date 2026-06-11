UE a încheiat un acord de parteneriat economic modernizat cu patru țări din Africa Subsahariană

Uniunea Europeană și patru state din Africa de Est și de Sud (Comore, Madagascar, Mauritius și Seychelles) au încheiat, miercuri, negocierile privind un acord de parteneriat economic consolidat (APE), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Acesta este primul acord de acest tip APE semnat între UE și partenerii din Africa Subsahariană și stabilește un reper important pentru viitoarele relații economice UE-Africa. Acordul va deschide noi oportunități pentru consumatorii și întreprinderile de pe ambele continente. Acesta oferă un cadru pentru un mediu economic mai previzibil, mai competitiv și mai durabil, concentrându-se asupra domeniilor centrale ale economiilor moderne bazate pe servicii și digitalizare. De asemenea, va permite ambelor părți să colaboreze pentru a susține ordinea internațională bazată pe norme.

‘Acordul de astăzi de consolidare și modernizare a acestuia marchează o etapă istorică în relațiile UE-Africa. Cu schimburi comerciale în valoare de aproape 10 miliarde euro și 20 de miliarde euro în investiții străine directe numai în 2024, acest acord produce deja rezultate tangibile – creând locuri de muncă, atrăgând întreprinderi și ajutându-i pe partenerii noștri ESA4 să se diversifice în sectoare cu valoare mai mare’, a declarat comisarul pentru comerț și securitate economică, relații interinstituționale și transparență, Maros Sefcovic.

Potrivit Executivului comunitar, APE consolidat îmbunătățește securitatea juridică și condițiile pentru întreprinderile care furnizează servicii pe piața celeilalte părți. De asemenea, oferă o mai mare previzibilitate pentru investitori și asigură un tratament echitabil și nediscriminatoriu.

Mai mult, întreprinderile vor avea acces la informații clare și transparente privind oportunitățile de achiziții publice. Acest lucru va facilita participarea întreprinderilor de ambele părți la licitațiile publice și va sprijini creșterea economică preconizată și planurile de modernizare ale statelor AES.

Totodată, acordul stabilește un cadru modern și previzibil care acoperă toate categoriile majore de proprietate intelectuală și consolidează instrumentele de asigurare a respectării legislației pentru a sprijini industriile inovatoare și creative din statele AES. De asemenea, va proteja 135 de indicații geografice (IG) ale UE în Madagascar, Mauritius și Seychelles, după o perioadă de tranziție.

În plus, APE consolidat va întări și mai mult cooperarea în agricultură prin instituirea unui parteneriat agricol pentru un dialog consolidat în vederea sprijinirii unor lanțuri valorice agroalimentare mai durabile.

UE este cel mai mare partener comercial al celor patru state din Africa de Est și de Sud, reprezentând 24% din comerțul său total cu mărfuri și 33% din comerțul său total cu servicii. În 2024, comerțul total cu bunuri și servicii dintre UE și cele patru state a ajuns la 9,7 miliarde euro, din care 5,2 miliarde euro în importuri ale UE și 4,5 miliarde euro în exporturi ale UE.