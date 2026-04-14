UE intenționează să dubleze taxele vamale asupra oțelului importat

Legislatorii Uniunii Europene și statele membre au convenit luni să dubleze taxele vamale la oțelul străin pentru a proteja industria europeană aflată în dificultate de afluxul de producție chineză cu prețuri mici, notează AFP.

Guvernele și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord luni seară târziu pentru a majora taxele vamale la importurile de oțel la 50% și a reduce volumul scutit de tarife cu 47%.

‘Structura și poziția globală a sectorului siderurgic european sunt fundamentale pentru autonomia strategică și puterea noastră industrială. Prin urmare, nu ne putem permite să închidem ochii la supracapacitatea globală, care atinge niveluri critice’, a comentat comisarul european pentru comerț, Maros Sefèoviè.

‘Rezultatul de astăzi contribuie la asigurarea stabilității de care producătorii noștri au atât de multă nevoie pentru a prospera în Europa’, a adăugat el.

În temeiul acestui acord, care urmează unei propuneri prezentate de Comisia Europeană anul trecut, cotele de import scutite de taxe vor fi reduse la 18,3 milioane de tone pe an, aproape jumătate din nivelul actual.

Acest volum corespunde întregului oțel importat de UE în 2013, an de la care, potrivit UE, piața s-a dezechilibrat din cauza supraproducției, cauzată în principal de China, care subvenționează puternic industria siderurgică și produce acum mai mult de jumătate din oțelul mondial.

Noile măsuri se vor aplica produselor importate din toate țările, cu excepția statelor membre ale Spațiului Economic European: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Acestea vor înlocui sistemul actual, care impune taxe vamale de 25% la importurile care depășesc cotele, dar care expiră la sfârșitul lunii iunie.

Acordul la care s-a ajuns luni seara trebuie încă aprobat oficial de Consiliul European (care reprezintă statele membre) și de Parlament pentru a intra în vigoare.