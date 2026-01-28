UE propune suspendarea unei scheme de import de zahăr fără taxe vamale

Comisia Europeană a propus suspendarea unei scheme care permite anumite importuri de zahăr fără taxe vamale în blocul comunitar, în ideea de a reduce presiunea asupra producătorilor europeni care se confruntă cu scăderea prețurilor și creșterea concurenței, transmite Reuters.

‘Voi propune o suspendare temporară a regimului de perfecționare activă (IPR) la zahăr pentru a reduce presiunile asupra producătorilor de zahăr’, a scris comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, într-o postare făcută luni pe rețeaua X.

Regimul de perfecționare activă (IPR) permite companiilor să importe zahăr cu taxe vamale zero și fără limite, cu condiția ca zahărul să fie rafinat sau procesat în produse alimentare și apoi reexportat în afara Uniunii Europene.

Zahărul brut importat în UE în cadrul schemei IPR în anul agricol 2024/25 a totalizat 587.000 de tone, în creștere cu 19% față de anul precedent, din care 95% a provenit din Brazilia, arată datele Comisiei Europene. Aceleași date mai arat că importurile de zahăr alb în cadrul schemei IPR au totalizat 155.000 de tone în 2024/25, în creștere cu 5% față de anul precedent, din care 43% au provenit din Brazilia, urmată de Maroc, Egipt și Ucraina.

Producătorii europeni de sfeclă de zahăr și-au exprimat îngrijorările cu privire la concurența neloială și impactul potențial al unui acord comercial cu blocul Mercosur, care include o cotă mai mare de zahăr.

Producătorii spun că importurile au contribuit la un exces de ofertă care a dus la scăderea prețurilor zahărului din UE la cel mai scăzut nivel din ultimii cel puțin trei ani.

Confederația Internațională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din Europa (CIBE), grupul de lobby al cultivatorilor europeni de sfeclă de zahăr, și-a exprimat sprijinul ferm pentru propunerea de suspendare a schemei IPR, numind-o oportună și necesară. ‘Aceasta va oferi semnalul corect și o gură de oxigen pentru o piață a zahărului din UE care trece printr-o perioadă dificilă’, a transmis CIBE pe X.