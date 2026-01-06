UE reacționează la situația din Venezuela și la declarațiile lui Trump despre Groenlanda

Uniunea Europeană se așteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranității și integrității unui teritoriu, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, informează AFP.

‘UE va continua să apere principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor’, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a Uniunii Europene. ‘Acest lucru este cu atât mai important dacă integritatea teritorială a unui stat membru al UE este pusă sub semnul întrebării’, a adăugat ea.

Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar și după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să ‘înceteze amenințările’ de a anexa teritoriul, informează luni AFP.

‘Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni… haideți să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile’, le-a transmis președintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

Capturarea lui Maduro, o oportunitate pentru o tranziție democratică în Venezuela

Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, sâmbătă, creează o oportunitate pentru o tranziție democratică în țară, a declarat luni purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene.

‘Este prea devreme să analizăm și să evaluăm toate implicațiile în termeni de evaluare juridică’, a declarat sursa citată, care nu a comentat modul în care UE ar caracteriza acțiunea SUA, dar a spus că aceasta ‘a creat o oportunitate pentru o tranziție democratică, condusă de poporul venezuelean’.

‘Merită să ne amintim că Nicolas Maduro nu avea legitimitatea unui lider ales democratic’, a adăugat ea.

Oficialul european a refuzat să comenteze la întrebarea dacă UE consideră că președintele american Donald Trump este interesat de o tranziție democratică în Venezuela.

Anitta Hipper a declarat totodată că tranziția din Venezuela trebuie să o includă pe laureata Premiului Nobel pentru Pace și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.

‘Următorii pași implică un dialog care vizează o tranziție democratică, care trebuie să-i includă pe Edmundo Gonzalez și pe Maria Corina Machado’, a declarat Hipper, referindu-se la Edmundo Gonzalez Urrutia, despre care opoziția a susținut că a câștigat alegerile prezidențiale din Venezuela din 2024 și care trăiește în exil în Spania.

Ursula von der Leyen, în Siria

O altă purtătoare de cuvânt a executivului european a anunțat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Siria la sfârșitul săptămânii, relatează AFP.

Șefa executivului european se va deplasa în Iordania, Siria și Liban începând de joi, a anunțat Paula Pinho, care nu a oferit detalii suplimentare despre această vizită.